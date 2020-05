Superman vs Batman, Omar Schillaci sceglie Superman

Batman vs Superman, Federico Chiarini sceglie Batman

Basterebbe il monologo di Kill Bill, in cui Bill parla a Beatrix Kiddo della filosofia dei supereroi, per far pendere l’ago della bilancia tra Batman e Superman per il supereroe con il mantello rosso.

Ve lo ricordate quel monologo sulla filosofia dei supereroi quando Bill racconta la bellezza a l’unicità di Superman? Beh, lui dice: “Prendi Batman, la mattina si sveglia ed è Bruce Wayne, poi mette un costume ed è Batman. Superman invece è l’unico supereroe che si sveglia ed è Superman, si traveste per confondersi con gli altri esseri umani”.