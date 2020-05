Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 29 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 29 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film biopic da vedere stasera in TV

Pelè, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biografia del leggendario Pelé, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. La pellicola lo mostra profondamente povero da bambino, fino al gol siglato nella finale del 1958, a 17 anni, che portò il Brasile a vincere la prima Coppa del Mondo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

In nome di mia figlia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma ispirato a un fatto di cronaca. Un padre dà il via a una lunga battaglia legale per riuscire a incastrare il responsabile della misteriosa morte di sua figlia.

Il vizio della speranza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Premio del pubblico al Festival di Roma e un David di Donatello per il dramma di Edoardo De Angelis. Maria si ritrova in un brutto giro, ribellandosi alla sua vita tormentata.

Oldboy, ore 21:15 su Premium Energy

Spike Lee dirige il remake del celebre film “Oldboy”, cult del 2003. Dopo aver trascorso ben 20 anni imprigionato in una stanza, senza sapere il motivo, Joe Doucette viene liberato ed è assetato di vendetta.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Il domani non muore mai, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Pierce Brosnan veste per la seconda volta i panni di 007. James Bond ha soltanto 48 ore per sventare i piani criminali di un magnate, interpretato da Jonathan Pryce, che intende scatenare la Terza Guerra Mondiale.

12 Soldiers, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Una squadra speciale americana viene spedita in Afghanistan dopo l’11 settembre. Il tutto per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

Nemico pubblico, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nel film sulla vita di John Dillinger, celebre gangster che terrorizzò e, al tempo stesso, affascinò l’America.

Film comici da vedere stasera in TV

Red Dog – L’inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Storia di formazione ambientata in una regione remota dell’Australia. Il piccolo Mick si imbatte in un cucciolo di Kelpie, col quale stringe un’amicizia commovente.

La signora in rosso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Gene Wilder in una commedia cult degli anni ’80. Un uomo sposato si innamora perdutamente di una modella e fa di tutto per conquistarla. Oscar e Golden Globe per la colonna sonora di Stevie Wonder.

Sapore di mare, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia cult di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica e molti altri celebri attori. Nella Versilia degli anni ’60 si intrecciano le storie di svariati vacanzieri a caccia di avventure.

Amici come prima, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Christian De Sica e Massimo Boldi nuovamente insieme nella commedia che ne rilancia il sodalizio. Licenziato come direttore d’albergo, Cesare decide di ottenere un nuovo impiego da badante, travestendosi da donna.

Prendimi!, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Commedia ispirata a una storia vera. Da circa 30 anni cinque amici trascorrono il mese di maggio giocando a Tag. Uno di loro, il migliore, non ha mai perso una gara e ora sta per sposarsi, ritirandosi dal gioco.

Asso, ore 21:14 su Premium Comedy

Un giocatore di poker formidabile viene ucciso la sera delle proprie nozze. Tornerà sulla Terra come fantasma, intenzionato a chiudere i propri conti in sospeso. Film con Adriano Celentano e Edwige Fenech.

Film horror da vedere stasera in TV

Ancora auguri per la tua morte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sequel dell’horror dell’ormai noto horror “Auguri per la tua morte”. Il killer mascherato stavolta prende di mira un amico di Tree, costringendo la giovane a rivivere un incubo che credeva finito.

Intervista col vampiro, ore 21:15 su Premium Emotion

Racconto oscuro dai toni gotici, che inizia con l’intervista rilasciata da un antico vampiro, che svela la propria storia. Si va così dalla sua trasformazione alla vita dannata condotta da allora. Film con Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas e una giovanissima Kirsten Dunst.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema

Billy è un 14enne che di colpo scopre d’avere il potere di trasformarsi in Shazam, un essere dai poteri soprannaturali. Sarà chiamato a battersi contro il male, sconfiggendo il dottor Sivana.

I programmi in chiaro

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:25 su RAI 1

Max è un cane poliziotto, chiamato a sgominare una banda che traffica in animali rari nel corso di una celebre mostra canina, Dog Show.

N.C.I.S., ore 21:20 su RAI 2

Undicesimo episodio della diciassettesima stagione di NCIS, dal titolo “Un cuore a metà”. Gibbs deve affrontare le conseguenze di aver aiutato Ziva. Nel frattempo, Phineas scompare e tutta la squadra farà il possibile per ritrovarlo.

Euforia, ore 21:20 su RAI 3

Film di Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Vittorio Mastrandrea. Un’inaspettata e drammatica situazione obbliga due fratelli molto diversi tra loro a riavvicinarsi per conoscersi meglio.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale e politico dove si fanno approfondimenti sui temi più caldi della cronaca.

Amici speciali, ore 21:36 su Canale 5

Dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che si rimette in moto.

Fast and Furious, ore 21:34 su Italia 1

Film cult del 2001 per la regia di Rob Cohen, con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. La storia quasi vera ambientata in America dedicata alle corse automobilistiche clandestine nelle vie urbane, nel cuore della notte.

Propaganda Live, ore 21:15 su La 7

Trentacinquesimo episodio di Propaganda Live, lo show più irriverente della televisione. Umorismo, musica, satira, ospiti e opinionisti in un programma condotto da Diego Bianchi.

Italia’s got Talent, Best of, ore 21:30 su TV8

Quarta stagione, episodio 3 di Italia’s got talent: una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s got talent.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Quinto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio torna live sul Nove con il suo show. Satira irresistibile politica e sociale.

