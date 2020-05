Light of My Life di Casey Affleck arriva su Sky Cinema Due

Mercoledì 27 maggio alle ore 21.15 arriva su Sky Cinema Due "Light of My Life", la pellicola diretta e interpretata da Casey Affleck presentata al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 2019. Una distopia in cui non esiste quasi più il genere femminile e il protagonista viaggia alla ricerca di un posto sicuro per crescere sua figlia

L’appuntamento da segnare a caratteri cubitali sull’agenda? È per mercoledì 27 maggio alle ore 21.15. Su Sky Cinema Due arriva infatti Light of My Life, la pellicola diretta e interpretata da Casey Affleck che racconta di un’avventura on the road stagliata su uno scenario post-apocalittico.



In un mondo in piena distopia, flagellato da una piaga che ha quasi estinto totalmente il genere femminile, un padre si ritrova costretto a viaggiare attraverso gli Stati Uniti. È alla disperata ricerca di un posto che sia sicuro per crescere l’unica donna della sua vita rimasta: la figlia Rag.

Un’avventura piena di colpi di scena, suspense e tanto, tantissimo sentimento. Quello che connota un padre, quell’amore paterno che è il vero protagonista del film.

Light of My Life è stato scritto, diretto e interpretato da Casey Affleck nel 2019. La pellicola è stata presentata al 69ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, l'8 febbraio 2019.

Nel cast annovera i nomi di Anna Pniowsky (nei panni della figlia Rag), Elisabeth Moss (che interpreta la madre di Rag) e Tom Bower (nel ruolo di Tom). Oltre ovviamente al protagonista, lo stesso Casey Affleck che anche ha diretto e scritto il film.

Un appuntamento da non perdere, soprattutto in tempi in cui abbiamo nostro malgrado dovuto conoscere un assaggio di mondo post-apocalissi a causa del Covid-19 (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).



Mercoledì 27 maggio alle ore 21.15 non perdete su Sky Cinema Due Light of My Life. Ne uscirete cambiati, in meglio.