Star Wars, Mark Hamill parla del twist de L’impero colpisce ancora

Il 21 maggio del 1980, quarant’anni fa, usciva nelle sale L’impero colpisce ancora, la pellicola che, a seguito del successo inaspettato di Guerre stellari, avrebbe trasformato Star Wars in una vera e propria saga in grado di appassionare ancora oggi i fan di tutto il mondo.



A distanza di decenni, di tanto in tanto ancora trapelano curiosità e aneddoti finora sconosciuti sulle riprese di quel celebre film, che conteneva uno dei twist narrativi più celebri della storia del cinema (SPOILER ALERT per i pochissimi che ancora non lo avessero visto), ovvero che Darth Vader è in realtà il padre di Luke Skywalker.



Mark Hamill, interprete del personaggio di Luke Skywalker, ha raccontato su Twitter un dettaglio su quella scena, quando Darth Vader, o meglio Anakin Skywalker, racconta a uno sconvolto Luke la verità. Stando all’attore, al momento delle riprese la battuta pronunciata da David Prowse sarebbe stata: “Non conosci la verità, Obi-Wan ha ucciso tuo padre”.



Solo in un secondo momento il doppiatore del personaggio di Vader, James Earl Jones, avrebbe registrato la frase che tutti noi oggi conosciamo, ovvero: “No, io sono tuo padre”. Prima di allora, e prima che i tecnici lavorassero al montaggio sonoro, solamente tre persone conoscevano questa scomoda verità.



Le tre persone in questione erano il “papà di Star Wars” George Lucas (ovviamente), il regista de L’impero colpisce ancora Irvin Kershner e… proprio lui, Mark Hamill. Che nonostante la smania di raccontare al mondo il segreto delle origini di Luke, resistette per un anno senza parlarne con nessuno.



Per tutti gli altri membri del cast e della troupe, apprendere di “papà Darth Vader” fu uno shock. In questo modo, però, George Lucas riuscì a evitare che la notizia circolasse: insomma, l’unica garanzia contro gli spoiler, sembra insegnarci questa vicenda, consiste nel tenere tutti quanti all’oscuro di quello che sta succedendo.



