Omaggio a Giovanni Falcone, il ricordo di un eroe su Sky Cinema Due

Sabato 23 maggio, a ventotto anni esatti dalla strage di Capaci in cui perse la vita il magistrato in prima linea nella lotta alla mafia, il canale 302 di Sky ne celebra la figura mandando in onda Il traditore e Nella terra degli infedeli.

Ci sono poche parole abusate come il termine “eroe”. Eppure, se c’è un uomo per cui questa definizione risulta perfettamente calzante, questo è Giovanni Falcone, il magistrato impegnato in prima linea nella lotta alla mafia, tragicamente morto nell’attentato di Capaci del 23 maggio 1982.

A ventotto anni esatti di distanza, sabato 23 maggio Sky Cinema Due ne celebra la figura e l’eredità con il suo Omaggio a Giovanni Falcone, mandando in onda due film in cui il giudice Falcone svolge una parte di rilievo.

Il primo, in onda alle 18.25, è Il traditore di Marco Bellocchio, di recente premiatissimo ai David di Donatello, in cui Pierfrancesco Favino interpreta il pentito mafioso Tommaso Buscetta, che con la sua testimonianza fu di grande aiuto al giudice Falcone (qui interpretato da Fausto Russo Alesi) nell’assestare un duro colpo alla malavita siciliana.

Il secondo, in onda in prima serata alle 21.15, è Nella terra degli infedeli, film dal cast internazionale diretto da Ricky Tognazzi con Chazz Palminteri nei panni di Giovanni Falcone e F. Murray Abraham in quelli di Buscetta (e il già citato Favino nel ruolo della guardia del corpo Mario Fabbri).

Due film per ricordare una figura mitica, la cui eredità deve essere raccontata in ogni modo possibile, anche al cinema e in televisione.