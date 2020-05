Il Cinemaniaco incontra i registi di Favolacce: Segui l’evento

approfondimento

Favolacce, la recensione del film dei fratelli D'Innocenzo

Favolacce, la fiaba nera di Damiano e Fabio D'Innocenzo

Sono la realtà più originale del giovane cinema italiano. Due gemelli monozigoti che hanno portato una ventata di novità e di talento nel panorama del cinema di casa nostra. Fabio e Damiano D’Innocenzo dopo il loro folgorante esordio con La Terra dell’Abbastanza hanno bissato il successo con il loro secondo lungometraggio Favolacce, Orso D’argento a Berlino per la miglior sceneggiatura. Il film uscito direttamente in streaming sulle piattaforme digitali, (tra cui Sky Primafila Premiere) a causa dell’emergenza Coronavirus, e sta riscuotendo un ottimo successo, Questa è l dimostrazione che il pubblico, non solo in sala, ma anche a casa ha voglia di vedere un cinema emozionante, ma di qualità e non soltanto pellicole scacciapensieri. Favolacce è un’opera dal respiro internazionale, anche se ambientata nelle periferie romana, perché è un film che parla di esseri umani e quindi latitudine e longitudine non sono così importanti, Una fiaba nerissima e crudele che mette a nudo le nostre meschinità, le nostre paure, le nostre speranze. Un film in cui Elio Germano mette in mostra tutto il suo immenso di attore, supportato da un cast di bambini, mai cosi autentici, e dalla voce fuori campo del grande Max Tortora. E quindi un piacere poter ascoltare i Fratelli D’Innocenzo, perché quando parlano hanno l’entusiasmo e la forza di chi ha scelto di fare cinema, senza spocchia e senza filtri, Una coppia di cineasti che non teme le sfide, né il confronto con il pubblico.