Addio a Michel Piccoli, icona del cinema francese

Un altro monumento della storia del cinema se ne va. Michel Piccoli raggiunge i Campi Elisi. A Comunicare la notizia della sua morte sono stati i suoi famigliari. L’attore era nato a Parigi il 27 dicembre del 1925

Nella sua lunga carriera Michel Piccoli ha lavorato con i più grandi grandi registi internazionali, da Luis Bunuel fino a Claude Sautet, Marco Ferreri e Nanni Moretti.

Nato in una famiglia di musicisti, metà italiana e metà francese, con lontane origini ticinesi, Piccoli è saliito alla ribalta con la sua intepretazione del regista Paolo Java in Il disprezzo, recitando a fianco di Brigitte Bardot, Ma oltre al capolavoro di Godard, massacrato dalla censura, Michel, con il suo indimenticabile volto ha attraversato decine di film entrati a far parte della storia della Settima Arte. A partire dalla fruttuosa collaborazione con il grande Marco Ferreri, Con il regista italiano, l’attore francese ha girato Dillinger è Morto e soprattutto La Grande Abbbuffata, Nella parte del produttore televisivo con un'intensa passione per la danza classica, destinato a un tragico Michel ci offre un'interprazione dolente e memorabile. I suoi duetti con Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni e Phillipe Noiret sono da antologia. Ma Piccoli ha frequentato con successo anche altri cineasti italina. Come per esempio Sergio Castellitto con cui ha lavorato in Libero Burro in cu interpretava lo Zio Toni. La sua pellicola italiana recente più famosa è stata Habemus Papam, Diretto da Nanni Moretti, Piccoli riesce, con una recitazione tutta giocata in sottrazione, a restituire il disagio, la fragilità, l'inquietudine di un pontefice che ha perduto la fede. Non a caso grazie a questa performance attoriale, Michel ha vinto un meritatissimo David Di Donatello come miglior attore protagonista