The New Mutants, nuova data d’uscita

Fissata una nuova data d’uscita al cinema per “The New Mutants”. Per ora esclusa la possibilità di un rilascio in digitale

Il destino di “The New Mutants” continua a subire modifiche, quasi di mese in mese. I fan dell’Universo cinematografico Marvel attendono con ansia risposte certe in merito, accontentandosi ripetutamente di rinvii e spiegazioni di vario genere.

In seguito all’emergenza coronavirus “The New Mutants” è stato eliminato dalla lista di film pronti al rilascio, fornita dalla Disney. Alcuni segnali lasciavano intendere come la pellicola sarebbe stata diffusa in digitale, senza passare dalle sale cinematografiche. Qualcosa però sembra essere cambiato ancora. È stata infatti annunciata una nuova data d’uscita: il 28 agosto 2020.

Questa è una delle varie date diffuse negli ultimi due anni. L’arrivo nei cinema era inizialmente previsto per aprile 2018, prima del rinvio a febbraio 2019, divenuto in seguito agosto 2019. Un ulteriore ritardo è stato poi determinato dall’acquisizione della Fox da parte della Disney, con rinvio del progetto al 3 aprile 2020. L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha nuovamente complicato i piani, costringendo a individuare una nuova soluzione.

The New Mutants, la trama

La Disney è decisa nel voler rilasciare il film al cinema. Un segnale positivo per il futuro di “The New Mutants”. Tutto lascia pensare a un progetto alle spalle del film, che vanta personaggi e attori potenzialmente coinvolgibili nella nuova fase dell’Universo Cinematografico Marvel, post “Avengers: Endgame”.

Il film ruota intorno a cinque personaggi. Si tratta di Illyana Rasputin (Magik), Rahne Sinclair (Wolfsbane), Sam Guthrie (Cannonball), Roberto da Costa (Sunspot) e Danielle Moonstar (Mirage). Sono tutti dei giovani mutanti che scoprono d’avere dei poteri incredibili mentre sono rinchiusi in una struttura segreta. Affiancati dalla Dottoressa Cecilia Reyes, mentore del gruppo, lotteranno per riuscire a salvarsi e trovare un futuro, insieme.

Ecco il cast: