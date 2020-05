Arriva Moviement Village, cinema all’aperto in tutta Italia

Si chiama “Moviement village” il progetto che punta ad avviare la ripresa del settore cinematografico a livello nazionale, a partire dall’estate, e la cui presentazione avverrà l’8 maggio in occasione dei David di Donatello. L’idea è quella di spazi all’aperto in cui si possano coniugare, nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio, più attività culturali

Il cinema prova a ripartire

Prove di ripartenza per il cinema chiusi a causa dell’emergenza Covid.

Esercenti, distributori e produttori stanno lavorando per riaprire le sale "prima possibile, in modo sicuro, auspicabilmente nell'estate 2020", ma intanto lanciano Moviement Village, un progetto nazionale che punta ad aprire cinema all'aperto, attivando "una rete di sale che possa portare al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo consentendo così di mantenere vivo il rapporto con il pubblico" e garantendo insieme il "pieno rispetto dei protocolli dell'emergenza sanitaria che verranno emanati dalle autorità competenti".



Cos’è il Moviement Village

Moviement Village nasce da Moviement, il progetto che, con il sostegno dalla Direzione Generale Cinema del Mibact, ha unito dal 2019 la filiera cinematografica nell'intento di offrire grandi titoli sugli schermi tutto l'anno ed affermare la sala cinematografica come luogo privilegiato e imprescindibile della vita di un film. Risultato, la straordinaria estate cinematografica 2019 - ricorda una nota - che ha segnato presenze e incassi record per il settore, confermando quanto il pubblico, anche in Italia, fosse pronto ad una stagione cinematografica finalmente di 12 mesi.

"Stiamo lavorando ogni giorno, insieme alle Istituzioni, per poter riaprire i cinema prima possibile, in modo sicuro, auspicabilmente nell'estate 2020", si legge nella nota. "La difficile situazione sanitaria nella quale siamo immersi ha provocato la chiusura di oltre 4000 schermi e la sospensione dal lavoro di oltre 6mila addetti diretti, oltre a imporre forti limitazioni nella quotidianita' di ognuno e un difficile ripensamento delle pratiche culturali e sociali".

Gli appuntamenti

Il progetto "svilupperà” una serie di appuntamenti, sparsi su tutto il territorio nazionale, per arricchire l'offerta d'intrattenimento delle aree urbane durante l'estate. La programmazione "sarà caratterizzata da una proposta di film selezionati fra quelli della stagione 2019/2020, oltre a film inediti per il grande schermo e contenuti alternativi. Inoltre, di concerto con l'Accademia del cinema italiano i Moviement Village diventeranno la Casa del David di Donatello programmando, anche alla presenza di autori e talent, i film italiani candidati e premiati nell'ultima edizione".