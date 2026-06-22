È morta all’età di 80 anni la cantante francese Guesch Patti. Secondo quanto scrive Le Monde, l’artista è deceduta lo scorso 14 giugno dopo una lunga malattia, come ha annunciato l’agenzia Sébastien d’Assigny. È ricordata soprattutto per la hit Etienne, brano scritto con Vincent Bruley, con cui scalò le classifiche europee, vendendo oltre un milione e mezzo di copie.

La sua carriera

Nata il 16 marzo 1946 a Neuilly-sur-Seine, all’anagrafe era Patricia Porrasse. Il suo nome d’arte era composto dal modo con cui era chiamata da bambina e dal diminutivo di Patricia. Dalla danza si sposta alla tv, arrivando a metà anni Sessanta alla musica. Registra alcuni dischi che non hanno successo finché nel 1984 fonda il trio musicale Dacapo. Tre anni dopo, come solista, pubblica Etienne, che spopola in Francia, conquistando il disco d’oro e vendendo un milione e mezzo di copie in mezza Europa. Il brano, allusivo e provocatorio, è rimasto celebre anche per il videoclip in cui Guesch Patti interpreta una prostituta che fa uno spogliarello. Anche il suo primo album solista, Labyrinthe, ebbe un ottimo riscontro, con diversi premi e riconoscimenti. Nel 1988 fu anche ospite a Sanremo, venendo premiata come rivelazione dell’anno.

Gli anni Novanta e l’addio alla musica

Il secondo album, Nomades, uscì nel 1990. Ma non ottenne lo stesso successo dell’esordio. Negli anni seguenti pubblicò altri dischi: Gobe, Blonde e Dernières nouvelles, tutti molto lontani dal trionfo di Etienne. Dopo questi flop ha scelto di allontanarsi dal mondo della musica, dando spazio alla carriera da ballerina e attrice.