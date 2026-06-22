Morto Clive Davis, lo storico talent scout che scoprì Whitney Houston

Dirigente della discografia americana, lavorò per Columbia e fondò Arista. Scoprì o lanciò artisti come Whitney Houston, Janis Joplin, Bruce Springsteen e Alicia Keys. Nel 1973 fu licenziato da Columbia, poi rilanciò la carriera con Arista Records. Aveva 94 anni

Lo scopritore di talenti

Alla Columbia si impose rapidamente come talent scout. Fu tra i principali scopritori di talenti della musica americana. Tra gli artisti che ha contribuito a lanciare o guidare figurano Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, Jennifer Hudson, Barry Manilow e Aretha Franklin.Whitney Houston fu uno dei casi più noti: Davis la vide cantare a 19 anni in un night di New York ed è considerato il suo scopritore. Fu tra i dirigenti che spinsero la Columbia verso il rock. Sostenne artisti come Janis Joplin e Blood, Sweat & Tears. Incoraggiò inoltre Miles Davis a stabilire contatti con la generazione di Woodstock.