di Massimo Vallorani

Dove vedere e quando il film "Tornare a vincere”

In tempi di crisi da Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), un film come Tornare a vincere può essere un buon esempio per tutti coloro che desiderano provare a reagire alle disavventure della vita. Il film, diretto da Gavin O' Connor e con un ritrovato Ben Affleck (che aveva già lavorato con O'Connor in The Accountant), debutta, grazie alla Warner Bros Home Entertainment, direttamente sul digitale e lo si potrà vedere da giovedì 23 aprile su Sky Primafila Premiere.

I primi 10 minuti del film su Youtube

In occasione dell’uscita digitale del film, i primi 10 minuti di “Tornare a vincere” sono già disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Guarda il video





La trama

Ben Affleck è Jack, operaio separato con un passato da grande talento del basket, segnato da un lutto famigliare, che passa gran parte del tempo libero in solitudine a bere. Una gabbia di autodistruzione che l'uomo prova a riaprire quando gli offrono di allenare la sua vecchia squadra liceale, reduce da una lunga serie di sconfitte. L'alcol e la disciplina di allenamenti e a partite mal si conciliano, almeno finché Jack, che si rivede nel momento travagliato vissuto dal suo giocatore più talentuoso, Brandon (Brandon Wilson), non prova ad affrontare i fantasmi del suo passato. Un percorso più difficile del previsto, che lo riporta alle sue scelte sbagliate, legate al pessimo rapporto con il padre, al legame ancora pieno di 'non detto' con la moglie Beth (una convincente Michaela Watkins) e al doversi riconfrontare con la malattia.

Alcune considerazioni sul film

Spesso le storie del mondo dello sport hanno da sempre ispirato il cinema. Basti pensare a Rocky a The Fighter, o quella Quella sporca ultima meta. In questo ennesimo tentativo, il regista O' Connor, cerca di spostare la prospettiva e lo fa puntando ad una storia più intima, basata sui traumi interiori del protagonista e della sua esistenza che è popolata più da sconfitte che vittorie. L’anima di Tornare a vincere sta proprio nel personaggio di Ben Affleck, un uomo deluso dalla vita ma che comunque è ancora capace di reagire.