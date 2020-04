Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 19 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 19 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Killer Anonymous, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller con protagonisti Gary Oldman e Jessica Alba. Il caos scoppia all’interno di un gruppo di sostegno per assassini anonimi. Uno di loro infatti ha tentato di uccidere un senatore.

The Captive – Scomparsa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ryan Reynolds e Rosario Dawson protagonisti di un thriller psicologico. Trascorsi otto anni dal rapimento della figlia, nuovi indizi alimentano le speranze di due genitori disperati.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stealth – Arma suprema, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Josh Lucas, Jessica Biel e Jamie Foxx protagonisti di un action adrenalinico. L’intelligenza artificiale di un jet da guerra prende il controllo e minaccia un conflitto mondiale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Stronger – Io sono più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jake Gyllenhaal è Jeff Bauman, un uomo gravemente ferito durante l’attentati alla maratona di Boston, nel 2013. È così costretto a un sofferto recupero psicofisico.

Madame Bovary, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ezra Miller e Mia Wasikowska in un adattamento del romanzo di Gustave Flaubert. Una donna tenta la scalata sociale, stanca della vita al fianco del marito, intrattenendo numerose relazioni extraconiugali.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

James Cameron dirige Arnold Schwarzenegger nel secondo capitolo di “Terminator”, premiato con 4 Oscar. Il vecchio Terminator difende il futuro leader della Resistenza da un nuovo cyborg che pare indistruttibile.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Energy

Matt Damon protagonista di un kolossal nella Cina del XII secolo. Due mercenari europei sono coinvolti in una guerra all’ombra della Grande Muraglia cinese.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Quarto capitolo della saga d’animazione con protagonista l’orco più celebre di Hollywood. Shrek è divenuto padre e viene colto dalla nostalgia dei bei vecchi tempi. Si ritrova così intrappolato dal malefico Tremotino.

Film comici da vedere stasera in TV

L’apprendista mago, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia per tutta la famiglia. Appassionati di illusionismo, Ben e suo padre mettono in piedi uno spettacolo di magia. Nel corso dello show però la loro assistente svanisce realmente nel nulla.

Quando arriva l’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sharon Stone ed Ellen Burstyn in una commedia romantica. Senna non intende sposarsi, nonostante la grande insistenza di sua madre. Nel giorno del suo 46esimo compleanno però incontra un uomo che potrebbe cambiare la sua vita.

Creature selvagge, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un imprenditore particolarmente avido acquista uno zoo per mettere in pratica una folle idea. Un film che rimette insieme il cast di “Un pesce di nome Wanda”.

Scappo a casa, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Aldo Baglio per la prima volta in un film da solista, senza Giovanni e Giacomo. Un meccanico razzista perde i propri documenti durante un viaggio a Budapest. Si ritroverà a essere scambiato per un clandestino.

Attenti al gorilla, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia surreale con protagonista Frank Matano. Lorenzo vince una causa contro uno zoo. È però costretto a portarsi a casa un gorilla.

Adult beginners, ore 21:15 su Premium Emotion

Un giovane imprenditore si trasferisce dalla sorella, dopo un duro fallimento professionale. La sorella gli chiede dunque di fare da babysitter al suo nipotino.

Arturo, ore 21:15 su Premium Comedy

Arthur è il classico riccone pieno di vizi. Non si cura di nessun altro ma, dopo l’ennesima bravata, la madre lo mette alle strette. Potrebbe dover rinunciare alla propria eredità se non dovesse sposare la posata Susan. Le nozze vengono fissate ma ecco giungere nella sua vita Naomi Quinn.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema +24

La Terra sta per morire ma ciò che resta della NASA ha in serbo un ultimo asso nella manica. Si tratta di una missione folle, che porterà una navicella all’interno di un buco nero, che sembra essere stato posto lì da qualcuno pronto ad aiutare gli umani. Christopher Nolan dirige un ottimo cast, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV