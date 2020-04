Capone, Tom Hardy nel trailer del film

Tanti i rinvii nel mondo del cinema, a causa del coronavirus (AGGIORNAMENTI- SPECIALE - LA MAPPA). Film di ogni genere si ritrovano a subire cambi di programmazione, da “No Time To Die”, ultimo James Bond con protagonista Daniel Craig, a “Fast & Furious 9”, rimandato addirittura al 2021. Non mancano però anche notizie positive, come la diffusione del trailer di “Capone”, film dedicato al celebre boss, al centro di numerose narrazioni, cinematografiche e televisive.

Storica ormai la rappresentazione fornita da Robert De Niro ne “Gli Intoccabili”, al fianco di Kevin Costner e Sean Connery. Stavolta a cimentarsi con Capone è Tom Hardy. L’attore britannico è uno dei più affascinanti del panorama cinematografico mondiale, ma il suo volto è totalmente modificato per la parte. Decisamente imbruttito, un po’ come avvenuto con l’amato e odiato Alfie Solomons di “Peaky Blinders”.

L’uscita del film era prevista per il 12 maggio. L’emergenza coronavirus ha però ovviamente modificato i piani iniziali. Impossibile pensare di effettuare il lancio in poche settimane, il che lascia pensare a un ipotetico lancio in streaming. In attesa di conferme in merito, Josh Trank, regista e sceneggiatore di “Capone”, ha diffuso il trailer del film attraverso il proprio profilo Twitter. I fan di Tom Hardy sono impazziti sui social, avendo la possibilità di gustare un’anticipazione del suo nuovo film, tutt’altro che un classico “gangster movie”.