Jurassic World 3: ecco chi vorremmo vedere. QUIZ

Il parco giurassico più celebre di tutti i tempi è pronto ad accogliere nuovi visitatori: dopo Il Regno Distrutto del 2018, la trilogia sequel è pronta per il terzo capitolo. Che sia l'occasione per riportare in scena vecchie conoscenze?

di Floriana Ferrando

Jurassic World 3, ufficialmente intitolato Jurassic World: Dominion, è in lavorazione (le riprese si sono fermate momentaneamente a causa dell’emergenza coronavirus) e completerà la trilogia iniziata nel 2015, proseguita tre anni più tardi con Il Regno Distrutto. La pellicola potrebbe rappresentare l’occasione per riportare in scena alcuni personaggi che non vediamo da tempo.

Aspettando Jurassic World 3

I dettagli sulla trama scarseggiano: sappiamo che i dinosauri saranno alle prese con il mondo reale, dato l’epilogo dell’ultima avventura, e che ci sarà in scena un cast ricco e vario. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno nei panni di Owen Grady e Claire Dearing; Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum si riuniranno in Jurassic World 3 per la prima volta dall'originale pellicola del 1993 di Steven Spielberg, rispettivamente nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.

Quali altri personaggi riporterà all’ovile il regista Colin Trevorrow? Ecco chi non dovrebbe mancare.

Tim e Lex Murphy (Jurassic Park, 1993)

Solo gli appassionati della saga originale si ricorderanno di lui: Tim appare per la prima volta in Jurassic Park nelle vesti del nipote di Richard Hammond. L'attore Joseph Mazzello riprende il ruolo solo una volta, per una fugace comparsa in Il mondo perduto del 1997. Chi è curioso di vedere la versione adulta del ragazzo? D’altronde, l’amore per le creature preistoriche è per sempre, sarebbe interessante vederlo riunirsi al team di Alan.

Sarah Harding (Il mondo perduto - Jurassic Park, 1997)

Nella pellicola Il mondo perduto il pubblico fa la conoscenza di Sarah Harding: scienziata e avventuriera, si lascia convincere a partire per Isla Sorna da John Hammond. Interpretata da Julianne Moore, il personaggio dà un contributo cruciale per fermare la furia del T-Rex a San Diego, ma da allora non si è più vista. A quel tempo frequentava il professor Ian Malcolm: la storia d’amore sarà andata avanti? Intanto la Moore è diventata una celebrità a Hollywood, la sua presenza nel cast di Jurassic World 3 sarebbe un bel colpo per il franchise.

Nick Van Owen (Il mondo perduto - Jurassic Park, 1997)

Interpretato da Vince Vaughn, Nick è un fotografo ambientalista. Nel secondo capitolo della trilogia di Jurassic Park aiuta la squadra di Hammond a smantellare i piani di Peter Ludlow, che intende trasformare Isla Sorna, il cosiddetto Sito B, in un Jurassic Park cittadino a San Diego, e riempirsi di quattrini. Che ne è, oggi, del Sito B? Jurassic World 3 potrebbe essere l’occasione per scoprirlo. Con l’aiuto di Nick.

Billy Brennan (Jurassic Park III, 2001)

Billy Brennan (Alessandro Nivola) è l’assistente di Alan, che si ritrova nello scenario da incubo di Isla Sorna. E’ protagonista insieme al compagno di inseguimenti al cardiopalma: viene persino catturato dai Pteranodonti, riuscendo a salvarsi e a fuggire. Inserire in Jurassic World 3 un collegamento con il capitolo finale della trilogia originale darebbe continuità alla narrazione. Ma chissà se, dopo quello spavento, Billy avrebbe voglia di tornare…

