Jurassic World 3, cosa sappiamo del film

di Floriana Ferrando

I dinosauri stanno tornando: lo annuncia Chris Pratt, che presto rivedremo nei panni dello studioso Owen Grady sul set del prossimo Jurassic World 3, le cui riprese stanno per cominciare.

Al via le riprese di Jurassic World 3

Ad annunciare che la fase di pre-produzione del terzo capitolo della trilogia sequel è ormai agli sgoccioli, è il protagonista Chris Pratt, durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Show, noto programma della tv americana. “Le riprese inizieranno davvero presto. Ci stiamo preparando per iniziare a lavorare velocemente", ha spiegato la star, che tornerà fra i personaggi della saga, nella parte di uno degli esperti di dinosauri (lui studia i comportamenti dei Velociraptor) del parco a tema che fa da sfondo alle avventure giurassiche.

La conferma arriva dal regista Colin Trevorrow che su Twitter fa intendere che tutto è ormai pronto per il ciak, condividendo online lo scatto di un piccolo esemplare di dinosauro, che ha destato la curiosità del pubblico.

Torna il cast originale

Alla fine di Jurassic World - Il regno distrutto qualcosa è andato storto, come conferma la scena dopo i titoli di coda, che mostra una coppia di pterodattili approdare a Las Vegas. Che ne sarà degli abitanti di Isla Nublar, ormai in fuga? Probabilmente lo scopriremo in Jurassic World 3, diretto da Colin Trevorrow, che per l’ultima avventura della trilogia riporta sul set Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson e Omar Sy (già visti nel primo Jurassic World), insieme ad alcune star dei film originali, come Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Non mancheranno i nuovi volti: entrano a fare parte del cast Mamoudou Athie - giovane attore già visto in The Circle e The Front Runner - Il vizio del potere - e DeWanda Wise, comparsa in alcuni film e serie per la tv (anche diretta da Spike Lee).

Il look di Bryce Dallas Howard

Se il personaggio di Claire Dearing, interpretato da Bryce Dallas Howard, se la dovrà vedere con la concorrenza di Laura Dern (reduce dalla vittoria all’Oscar), che in Jurassic Park e seguenti interpretava la paleobotanica Ellie Sattler, perché non dare una rinfrescata al look? Genetista e manager delle operazioni del parco, il personaggio della Howard cambia faccia per il prossimo appuntamento con le creature mostruose e - al fine di destare la curiosità dei fan e tenere alta l’attesa - condivide su Twitter uno scatto del nuovo taglio di capelli che la ricercatrice sfoggerà sul set. I commenti degli utenti sono entusiastici: nessuna sta più nella pelle al pensiero del ritorno dei dinosauri sul grande schermo.

Nel 2021 nelle sale

Jurassic World 3, il cui titolo definitivo non è stato ancora rivelato, chiuderà la trilogia sequel nata nel 2015 sotto la regia di Colin Trevorrow (con Steven Spielberg come produttore esecutivo). Dopo l'uscita del terzo Jurassic Park, il franchise è andato in pausa per quattordici anni, quando Trevorrow ha rispolverato il celebre parco a tema e i suoi abitanti dando vita ad una nuova avventura. Jurassic World è stato un tale successo (oltre 1,6 miliardi di dollari al box office) da dare vita ad una trilogia sequel, che comprende Jurassic World - Il regno distrutto del 2018 e, prossimamente, il terzo e conclusivo capitolo.

Jurassic World 3 è atteso nelle sale nel giugno del 2021.

RISPONDI AL QUIZ: Quante ne sai sulla saga di Jurassic World?

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)