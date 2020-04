Che cosa è SkyPrima Fila Premiere e come vedere Trolls Wordl Tour

Tempi di pandemia globale e di film che dovevamo uscire nelle sale in questa primavera e che invece arriveranno sugli schermi direttamente nelle nostre case. E' quello che da venerdì 10 aprile succederà su

su Sky Primafila Premiere, il servizio che Sky ha pensato per i suoi abbonati (satellite e fibra). Per accederci bisogna entrare su Sky PrimaFila e selezionare i film che possono essere noleggiati e segnalati come “Premiere”. Tra i film che saranno disponibili dal weekend pasquale) troviamo “Trolls World Tour“, cartone animato molto amato dai più piccoli, “Un figlio di nome Erasmus” e altre produzioni internazionali.



Si parte con Trolls Wordl Tour

Si parte venerdì 10 aprile con Trolls World Tour, diretto da Walt Dohrn, co-regista del primo film, che qui torna in veste di autore principale, affiancato da David P. Smith. Il film Universal infatti, riporta i piccoli spettatori nel colorato e divertente mondo dei trolls al suono delle scatenate note di celebri brani musicali cantati in originale da Justin Timberlake e Anna Kendrick, come The Other Side, Trolls Wanna Have Good Times, Perfect for Me e It’s All Love. Ma nella colonna sonora ci sono anche Atomic Dog World Tour Remix, One More Time, Crazy Train, Rock You Like a Hurricane, Barracuda e tantissime altre popolari hit.

La trama del film

In questo attesismo sequel della prima avventura, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

Il cast originale

Justin Timberlake e Anna Kendrick tornano a doppiare i protagonisti Branch e Poppy. Nel cast vocale troviamo anche Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Rachel Bloom, Kelly Clarkson e James Corden. E ancora Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.

I doppiatori italiani

La cantante Elodie sarà la Regina Barb. Con lei anche Francesca Michelin (Poppy), Stash (Branch) e Sergio Sylvestre (Mini Diamante).

Il poster del film