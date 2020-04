di Matteo Rossini

Daniel Radcliffe ha raccontato la sua quarantena nel corso del programma “The Late Show with Stephen Colbert”. L’attore ha parlato della costruzione di un set LEGO dedicato all’iconico film “Jurassic Park”, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Hollywood: la sorpresa di Jennifer Aniston e gli altri eventi

Nei giorni scorsi Jimmy Kimmel ha intervistato l’infermiera Kimball Fairbanks conquistando i social grazie alla sorpresa fatta inaspettatamente da Jennifer Aniston.

L’attrice, comparsa improvvisamente in collegamento, ha lasciato senza parole la ragazza donandole una gift card dal valore di 10.000 dollari come simbolo per ringraziare tutte le personalità mediche coinvolte a combattere in prima linea la diffusione del Coronavirus.

Nel frattempo tantissimi volti noti del mondo di Hollywood stanno lanciando iniziative ed eventi per raccogliere fondi e intrattenere il pubblico, tra loro Lady Gaga (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi della voce di “Stupid Love”) che ha organizzato un concerto con i più grandi nomi della musica internazionale, Emilia Clarke che ha ideato una raccolta fondi mettendo in palio una cena virtuale con dodici fortunati donatori estratti a sorte e Miley Cyrus che sta conducendo interviste con amici e amiche di lunga data come Demi Lovato e Paris Hilton.

Daniel Radcliffe: l’intervista

L’anchorman Stephen Colbert, celebre presentatore del “The Late Show”, sta invece riproponendo il suo talk-show in versione social. Nel corso degli appuntamenti il conduttore ha visto la presenza di celebri volti, ad esempio Ryan Reynolds e Daniel Radcliffe.

Dopo un primo divertente momento in cui alcuni problemi tecnici hanno complicato la comunicazione tra il presentatore e l’attore, l’interprete di Harry Potter ha raccontato la sua quarantena in compagnia della fidanzata.

Daniel Radcliffe: la qua quarantena

Successivamente l’attore ha rivelato di essersi dedicato alla costruzione di un set LEGO di Jurassi Park: “La maggior parte del tempo l’ho trascorsa grazie a un set LEGo di Jurassic Park composto da circa 3.200 pezzi. C’è la porta, un t-rex , è stupendo. Ci ha richiesto molto tempo, è stato meditativo”.

Daniel Radcliffe ha poi dichiarato di aver impiegato nella costruzione tre giorni circa, fondamentale l’aiuto della sua fidanzata.

