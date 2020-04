di Matteo Rossini

In queste settimane tanti volti noti dello spettacolo stanno proponendo trasmissioni e iniziative sostitutive ai classici programmi televisivi con l’obiettivo di portare un po’ di spensieratezza e supporto al pubblico di tutto il mondo, tra questi l’anchorman Jimmy Kimmel che ha lanciato una versione social del suo popolare talk-show.

In occasione di uno degli ultimi appuntamenti, il conduttore ha sorpreso un’infermiera con un regalo arrivato direttamente da Jennifer Aniston. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Jimmy Kimmel: l’intervista a Kimball Fairbanks

Jimmy Kimmel è uno dei volti più noti del piccolo schermo a stelle e strisce. Il presentatore ha deciso di continuare la missione di intrattenere gli spettatori con una versione originale della sua celebre trasmissione.

Nell’appuntamento andato in onda pochi giorni fa, il presentatore ha intervistato Kimball Fairbanks, un’infermiera cardiovascolare di St. George, città di circa 80.000 abitanti nello stato dello Utah.

La ragazza ha parlato della sua quarantena in seguito al risultato positivo del test per il Coronavirus. L’infermiera ha raccontato la reclusione in casa in attesa della scadenza dei canonici quattordici giorni.

Jennifer Aniston regala una gift card dal valore di 10.000 dollari

Nel corso della chiacchierata, Jimmy Kimmel ha ringraziato la ragazza per il grande lavoro svolto in questo delicato periodo facendole una sorpresa.

Infatti, il presentatore ha coinvolto Jennifer Aniston che è apparsa inaspettatamente in collegamento, queste le parole dell’attrice: “Ciao tesoro, per me è davvero un grande piacere incontrarti. Che Dio benedica te e tutti le persone là fuori che stanno lavorando in questa situazione, non so come poter esprimere la mia gratitudine per tutto quello che state facendo mettendo anche a rischio voi stessi. Siete semplicemente fenomenali”.

In seguito, Jimmy Kimmel e Jennifer Aniston (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) hanno sorpreso Kimball Fairbanks regalandole una gift card dal valore di 10.000 dollari come per ringraziare tutte le persone impegnate a combattere in prima linea la diffusione del Coronavirus.