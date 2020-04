Minions 2 e Sing 2: le date d'uscita dei sequel

La pandemia legata al coronavirus ha stravolto i piani del mondo cinematografico. Tantissimi i film rinviati, da quelli già pronti per la sala a quelli in fase di lavorazione. Molti titoli usciranno nel 2021, invece che in quello in corso. È il caso di “Fast & Furious 9”, che non verrà proiettato sul grande schermo nel 2020. “No Time To Die” invece potrà essere visto soltanto a novembre. Un discorso valido anche per i film d’animazione, come “Sing 2” e “Minions 2”.

Minions 2 e Sing 2, le date d’uscita

“Minions 2” e “Sing 2” sono alcuni tra i film d’animazione più attesi dei prossimi mesi. Sequel attesissimi, che hanno subito il duro colpo dello stop ai lavori dovuto al coronavirus. “Sing 2” giungerà in sala durante il periodo natalizio. Confermato dunque il 2020 per il secondo capitolo di questo noto film d’animazione musicale, con nuova data d’uscita fissata al 22 dicembre.

Differente invece il discorso per gli esilaranti assistenti gialli. “Minions 2: come Gru diventa cattivissimo” sarà infatti al cinema il 2 luglio 2021. In questo caso lo stop alla produzione è dovuto all’imposizione della quarantena in Francia. Un provvedimento necessario, attuato sulla scia di quello italiano.

Grande delusione tra i fan, considerando come il pre-sequel fosse ormai quasi completato. Non è però possibile portare a termine la fase di post-produzione, che avrebbe consentito l’uscita nella prossima estate.

Minions 2, la trama

Al centro di “Minions 2” vi è la storia del primo incontro tra Gru e i suoi Minions. Queste strane creature sono alla costante ricerca di un malvagio padrone, come spiegato nel primo capitolo loro dedicato. Le vicende del pre-sequel spiegano il percorso che ha poi condotto il protagonista di Cattivissimo Me a diventare quello che tutti conoscono.

Sing 2, la trama

Tornano i protagonisti di “Sing”. Nel primo capitolo si cimentarono in un talent show, utile a raccogliere fondi necessari a tenere aperto il Moon Theatre. Ciò che venne creato fu uno spettacolo unico, caratterizzato da grandi voci. Nel sequel Ash, Buster Moon, Johnny, Rosita e gli altri si ritroveranno a cantare su un grande palco, proponendo il proprio talento in una grande città.