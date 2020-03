Il 25 marzo la mitica Sarah Jessica Parker spegnerà 55 candeline . Per festeggiarla, Sky Cinema Uno propone alle 23.00 Che fine hanno fatto i Morgan? , la commedia brillante con Hugh Grant in cui una coppia viene inserita nel programma di protezione testimoni dopo aver assistito a un omicidio. Il suo charme, la sua bellezza intrigante e la sua eleganza innata l’hanno resa una diva a tutto tondo. Tanti auguri cara Jessica!

Un nome che è sinonimo di charme, raffinatezza e moda? Sarah Jessica Parker, senza dubbio.

Due nomi e un cognome che hanno scritto la storia del grande schermo, del piccolo (il suo personaggio di Sex and the City è diventato un’antonomasia dell’essere cool) e delle tendenze fashion.

In occasione del suo 55esimo compleanno, il 25 marzo Sky Cinema Uno la festeggia proponendo alle 23.00 Che fine hanno fatto i Morgan?

Questa commedia del 2009 scritta e diretta da Marc Lawrence vede come protagonista lei, in tutto il suo splendore, e uno Hugh Grant altrettanto da chapeau!

Una pellicola brillante che mescola momenti esilaranti con sequenze di suspense da batticuore. E anche l’ingrediente love, a proposito di batticuore, non manca all’appello, come in tutte le ricette in cui Sarah Jessica Parker è la cuoca sopraffina.

In questo caso la sua dolce metà è Paul Morgan, avvocato di successo con cui lei, nei panni dell’agente immobiliare Meryl Morgan, è sposata. Ma più che dolce metà, si tratta di un partner un po’ amarognolo: il matrimonio tra i due è in crisi a causa della difficoltà ad avere un bambino e dell’infedeltà di lui.

I due sono sull’orlo dell’addio quando il destino deciderà di dargli una seconda vita, letteralmente: verranno inseriti nel programma di protezione testimoni dopo aver assistito a un omicidio e tutto cambierà.

Tra FBI, litigi, momenti di tensione (quando il killer cercherà di farli fuori) e amore ritrovato, non c’è elemento narrativo che manchi all’appello. Che fine hanno fatto i Morgan? diverte ma al contempo fa riflettere su tante tematiche che attanagliano le nuove generazioni, dalla crisi coniugale spesso causata dall’infertilità fino all’adulterio. Tanti aspetti della società di oggi vengono toccati con intelligenza, profondità senza però tralasciare delicatezza e tatto.



E lei, Sarah Jessica Parker, è sempre divina! Un’attrice che è riuscita a costruirsi una carriera a dir poco rosea, diciamo "rosea shocking" rimanendo in tema fashion trend!

La sua Carrie Bradshaw, protagonista del serial Sex and the City dal 19998 al 2004, l’ha consacrata a volto più noto dello schermo, dandole anche quel twist fashion che ormai l’accompagna sempre, sia sul set sia fuori.

Anche nel film Che fine hanno fatto i Morgan? il suo personaggio ha una raffinatezza intrinseca che va a braccetto con il successo che riscuote, esattamente come accadeva per la sua Carrie.

Ormai Carrie fa parte di Sarah, è una sua parte imprescindibile che si porterà sempre dentro e dietro.

Non perdete Che fine hanno fatto i Morgan?, in onda il 25 marzo su Sky Cinema Uno in occasione del 55esimo compleanno della Parker. Da questa donna c’è sempre qualche lezione di stile da imparare, a vent’anni come a 55…