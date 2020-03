The Batman: ecco la Batmobile di Robert Pattinson. QUIZ

La star della saga di Twilight vestirà la Batsuit e viaggerà a bordo del bolide nel prossimo film sull’Uomo Pipistrello, diretto da Matt Reeves. Ecco cosa sappiamo della pellicola e del supereroe dei fumetti DC portato in scena dall’attore. RISPONDI AL QUIZ INTERATTIVO

di Floriana Ferrando

Il regista Matt Reeves ha rivelato su Twitter le prime foto del nuovo bolide con cui l’Uomo Pipistrello di Robert Pattinson scorrazzerà per Gotham City. Intanto c’è chi prevede che quello interpretato dalla star di Twilight e The Lighthouse “sarà il Batman migliore di sempre”. Alla scoperta della Batmobile Una muscle car, con tanto di tubature cromate e luci rosse: è la Batmobile che vedremo in The Batman, il prossimo film sull’eroe dei fumetti DC diretto da Matt Reeves. A concedere al pubblico un primo sguardo alla vettura sportiva è il regista, attraverso alcuni fotogrammi condivisi su Twitter: con quell’assetto basso, il design futuristico e, ovviamente, la carrozzeria scura, la nuova Batmobile ha conquistato oltre 300 mila like e più di 83 mila retweet. “Elegante, sexy, cool e adatta alla presunta sequenza temporale del film”, commenta un fan online, mentre altri apprezzano il fatto che la nuova Batmobile strizzi l’occhio alla vettura della trilogia di Christopher Nolan con Christian Bale, arrivando persino a definirla come “la migliore Batmobile di sempre”.

Il first look del supereroe

Il film arriverà nelle sale nel giugno del 2021 ma l’attesa tra i fan è già alle stelle, complici le indiscrezioni che si susseguono online. Prima della Batmobile, gli appassionati avevano potuto sbirciare la nuova maschera del beniamino di casa DC Comics: sull'account Vimeo del regista è comparso un video di meno di un minuto che mostra un dettaglio della nuova Batsuit del protagonista. In particolare, si può notare il logo dell’Uomo Pipistrello sul petto del protagonista, qualche dettaglio luccicante e una maschera che gli copre il viso solo per metà.

Robert Pattinson, il Batman migliore di sempre?

Mentre i fan dell’Uomo Pipistrello si dividono sulle scelta dell’attore nel ruolo dell’eroe dei fumetti, la webzine Screenrant snocciola in un video tutti i motivi per cui la performance di Pattinson potrebbe dare vita alla rappresentazione più accurata di sempre di Batman dai fumetti al cinema. Intanto, la somiglianza fisica: Bruce Wayne e la star misurano all’incirca la stessa altezza (1 metro e 85) e per quanto riguarda la stazza, Pattinson si sta allenando duramente per mettere su qualche muscolo in più, qua e là. Ad accomunarli, poi, c’è quell’aria spavalda da ricco playboy… La storia gioca un ruolo cruciale: Matt Reeves intende “portare il film in un posto in cui non è mai stato prima”, concentrandosi maggiormente sull'uomo e sul detective che si nasconde dietro alla maschera di Batman, un approccio che renderà più realistico il personaggio. Infine, probabilmente The Batman sarà la pellicola in cui l’Uomo Pipistrello affronterà in un solo colpo il maggior numero di cattivi, da Pinguino a l’Enigmista, passando per Due Facce e Catwoman. Insomma, Pattinson pare essere la scelta giusta (e pure Christian Bale, l'interprete della trilogia di Nolan, è d’accordo).

The Batman, con Zoe Kravitz nei panni di Catwoman e Matthew McConaughey nel cast, uscirà il 25 giugno 2021.

