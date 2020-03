Volevo nascondermi, la trama del film

Arriva nelle sale italiane “Volevo nascondermi”, film diretto da Giorgio Diritti, con protagonista Elio Germano. Una pellicola presentata alla Berlinale 2020, che ha visto l’attore italiano premiato con l’Orso d’Argento. La sua interpretazione di Antonio Ligabue ha convinto la giuria internazionale, guidata da Jeremy Irons.

La trama di Volevo nascondermi

Si tratta di un biopic sulla vita del celebre artista Antonio Ligabue, grande pittore naif emiliano. Una delle figure più rilevanti dell’arte contemporanea nostrana e internazionale. Nella pace assoluta delle banchine del fiume Po, amava dipingere leoni, tigri, gorilla e giaguari.

Il film affronta tutta la sua vita, partendo dall’infanzia. In questa fase, particolarmente complessa, trova nella pittura una forma di riscatto. Si sento solo ed emarginato dal mondo esterno e così dipingere riesce a catapultarlo in un universo tutto suo, fatto di inventiva e creatività. Sua madre era italiana, emigrata in Svizzera. Lo diede alla luce ma poi lo affidò a una coppia locale, con la quale Toni (questo il suo nomignolo) ebbe rapporti d’amore e odio per anni.

Espulso dalla Svizzera dopo aver aggredito la madre adottiva, si ritrova in Italia. È totalmente solo e, sulle rive del Po, patisce la fame e il freddo. Inizia a dipingere per ingannare il tempo e per gestire le sue tante ansie. La sua vita cambia dopo aver incontrato lo scultore Renato Marino Mazzacurati, che lo convince a dedicare la sua vita all’arte. È questo il modo per riuscire a emergere, ad affermarsi e a comprendere a pieno la propria identità.

Fu così che “El Tudesc”, come veniva chiamato con scherno, creò il suo mondo, lì in quell’ambiente sereno, dove tutto sembrava possibile. La sua vita cambia e con essa la scena artistica internazionale. Una storia che deve toccare tutti noi e sensibilizzare sul tema della diversità, intesa come dote preziosa.

Volevo nascondermi, nuova data d’uscita

Il cinema italiano si è fermato. Stop ai film in uscita a causa del coronavirus. “Volevo nascondermi” vuole segnare il ritorno in sala del pubblico nostrano e, dopo aver rinviato l’uscita, prevista inizialmente per fine febbraio, ecco la nuova data: 4 marzo 2020. Sulla scia del trionfo di Elio Germano alla Berlinale 2020, insieme con il premio per la miglior sceneggiatura “Favolacce”, si spera di rimettere in moto il meccanismo.

Ad annunciare la nuova data sono stati il regista Diritti e il protagonista, Elio Germano: “Si vuole dare un segno di fiducia e positività, per cercare di far sì che in questo momento anche difficile ci sia una sensazione di possibilità di vita”. Scherzando, Germano ha lanciato il proprio appello: “Approfittatene, perché le sale sono vuote e si trova parcheggio”.