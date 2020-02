Sonic - Il film, il cast del film

Arriva nelle sale il 13 febbraio “Sonic - Il film”, basato sulle avventure dell’omonimo personaggio dei videogiochi.

Il porcospino blu, veloce più del suono, sbarca sul grande schermo con due interpreti d’eccezione: Jim Carrey e James Marsden, rispettivamente nei panni dello scienziato pazzo Dr. Ivo Robotnik e dell’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski.

“Sonic - Il film”: Jim Carrey

Attore comico tra i più celebri in assoluto, Jim Carrey è diventato famoso grazie alle sue interpretazioni in commedie del calibro di “Ace Ventura - L'acchiappanimali”, “The Mask - Da zero a mito”, “Scemo & più scemo”, “Il Grinch” e “Una settimana da Dio”. Ma, il suo talento, non è solo far ridere: tanti sono i ruoli drammatici interpretati con successo, da “The Truman Show” a “Number 23”.

Talento precocissimo, a dieci anni mandò il suo curriculum al The Carol Burnett Show. A diciassette si trasferì a Los Angeles, dove fu notato da Rodney Dangerfield durante il “The Comedy Store”. La popolarità la raggiunse però nel 1994 con “Ace Ventura - L'acchiappanimali” che, nonostante gli valse una nomination al Razzie Award come peggior attore esordiente, ebbe un notevole successo di pubblico. Nel 1997 con “Bugiardo bugiardo” divenne il primo attore comico a ricevere un compenso di 20 milioni di dollari per un ruolo, prima di ridursi il cachet per recitare in “The Truman Show” (Golden Globe come miglior attore protagonista, come anche per “Man on the Moon”). Nel 2017 è uscito il documentario su di lui “Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton”.

“Sonic - Il film”: James Marsden

Attore classe 1973, James Marsden ha iniziato a recitare con ruoli minori in alcune serie tv. La sua prima interpretazione importante è stata quella del Ciclope in “X-Men”, cui seguirono “Hairspray” con John Travolta, “Come d'incanto” con Amy Adams e “27 volte in bianco” con Katherine Heigl.

Nel 2014 è stato il protagonista, insieme a Michelle Monaghan, del film “The Best of Me - Il meglio di me” tratto dal romanzo “Il meglio di me” di Nicholas Sparks. Nel 2019 ha recitato nella serie tv “Amiche per la morte - Dead to Me”.

“Sonic - Il film”: la trama

Sebbene la Sony Pictures Entertainment abbia ottenuto dalla Sega i diritti per portare al cinema la sua mascotte ben sette anni fa, solamente ora “Sonic - Il film” ha visto la luce.

L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, ora sceriffo di Green Hills, Tom Wachowski, si reca a San Francisco per aiutare Sonic, riccio antropomorfo scappato al tentativo di cattura da parte del governo grazie alla sua velocità, a sconfiggere lo scienziato pazzo Dr. Ivo Robotnik, un esperto di robotica che gli dà la caccia. Riuscirà Sonic a raccogliere i suoi anelli e ad impedire a Robotnik di usare i suoi poteri per il dominio del mondo?