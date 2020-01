Villetta con ospiti: guarda la clip in esclusiva

"La difesa personale era un tema che volevo affrontare da tempo. Senza voler accusare o dare giudizi. Raccontando in modo semplice come la paura di perdere tutto ci possa far compiere atti impensabili, di cui non ci ritenevamo capaci. E disegnando personaggi controversi, difficili da catalogare. Perché sono loro quelli che, da sempre, destano in me maggiore interesse. Ho strutturato la storia in ventiquattr’ore. Un esterno/giorno, nei luoghi simbolo di una piccola cittadina del nord, ricca e pacifica. Il racconto qui è solare, luminoso, pieno di buone intenzioni. Con i protagonisti che mostrano il loro lato migliore. Con i toni, i colori e le sonorità della commedia delle apparenze. Poi si cade nell’interno/notte, nello spazio chiuso di una villetta, come fossimo finiti in un imbuto. Qui la storia diventa dura, violenta. I personaggi vengono riuniti, rinchiusi senza la possibilità di sfuggire e portati a trasformarsi, facendo uscire il loro lato irrazionale". E' con queste parole che Ivano De Matteo descrive il suo ultimo film. Un film che racconta le vite borghesi di un'alta società del Nordest italiano. Il lato oscuro di esistenze che di giorno seguono un copione e di notte si trasformano.

