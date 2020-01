Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 27 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Scappo a casa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Enrico Lando, con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro e Dino Longo. Michele è un meccanico indolente che ama farsi bello con le auto dei suoi clienti. La sua unica preoccupazione consiste nel condurre una vita più spensierata possibile. Non solo: Michele è profondamente razzista nei confronti di tutte le minoranze e di tutti gli svantaggiati, ma il destino ha in serbo per lui uno scherzo beffardo. In viaggio di lavoro a Budapest, a causa di un incidente, l’uomo si ritrova senza documenti e senza smartphone. Scambiato per un clandestino che cerca di entrare illegalmente in Europa, deve così affrontare un “calvario standard” fatto di stazioni di polizia e centri di (non) accoglienza.

Tanguy, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia francese del 2001 diretta da Étienne Chatiliez, con Sabine Azéma, André Dussollier e Eric Berger. Tanguy ha ventotto anni. È intellettualmente dotato e affascinante. Ha un solo problema: vive ancora con i genitori e non ha alcuna intenzione di andarsene di casa.

Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantasy del 2007, diretto da Zach Helm, con Dustin Hoffman e Natalie Portman. Per Mr. Magorium (Dustin Hoffman), proprietario di un eccentrico e coloratissimo negozio di giocattoli, che ha smesso di invecchiare intorno ai sessant'anni, è giunta l'ora di appendere le vecchie e logore scarpe al chiodo. Comunica così la notizia del ritiro alla sua assistente Molly (Natalie Portman) che diventa la nuova proprietaria del negozio. Il suo compito sarà quello di riportare la magia nella bottega delle meraviglie.

Return to Me, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale diretta da Bonnie Hunt, con David Duchovny, Minnie Driver, James Belushi, Robert Loggia e Carroll O'Connor. Un uomo, rimasto da poco vedovo a causa di un incidente stradale, si innamora di una donna, ex malata di cuore, che ha appena subito un intervento: nessuno dei due sa che il cuore della donna è quello che è stato donato dalla moglie dell'uomo.

3 donne al verde, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2008 diretto da Callie Khouri, con Diane Keaton, Ted Danson, Katie Holmes, Adam Rothenberg, Queen Latifah e Sterling Blackmon. Tre donne impiegate come addette alle pulizie di una filiale della Federal Reserve degli Stati Uniti decidono di organizzare un piano per rubare del denaro che deve essere incenerito. Per portare a termine l’impresa, affronteranno mille peripezie.

Austin Powers, la spia che ci provava, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1999 diretto da Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Seth Green, David Koechner, Kristen Johnston. Austin Powers scopre che il dottor Male è tornato indietro nel tempo, nel 1969, per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di ferro, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film d’avventura del 1998 diretto da Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu e Gabriel Byrne. I moschettieri sono ormai anziani “padri di famiglia”: D’Artagnan serve fedelmente il Re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione e Athos guarda crescere il figlio. Nelle segrete, intanto, c’è un prigioniero misterioso incarcerato da un Re che tiranneggia sulla sua gente. Ma la rivolta è prossima.

Film thriller da vedere stasera in TV

Trappola criminale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2000 diretto da John Frankenheimer, con Gary Sinise, Dennis Farina, Ben Affleck, James Frain, Donal Logue e Charlize Theron. Quando esce di prigione, Rudy si finge il suo compagno di cella morto per conoscere la bella Ashley, di cui l’amico si era innamorato per corrispondenza. Il doppio gioco funziona fino a quando il fratello di lei non lo costringe a fare una rapina.

Saw 3D - Il capitolo finale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2010, settimo e ultimo capitolo dell’omonima saga diretta da Kevin Greutert, con Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell, Dean Armstrong e Chad Donella. Due persone si svegliano all'interno di una sorta di gabbia di vetro sotto gli occhi dei passanti. Sono legati per una mano ai capi opposti di un tavolo da lavoro con seghe rotanti incorporate. Sopra di loro, al soffitto, è appesa una ragazza, anche lei legata. I passanti cercano di sfondare la vetrina per soccorrerli, ma non ci riescono. Il pupazzo di Jigsaw compare in triciclo avvisando i due uomini che possono salvare la ragazza sacrificando uno di loro oppure possono decidere di salvarsi lasciando morire la ragazza.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il bambino con il pigiama a righe, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2008 diretto da Mark Herman, con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Domonkos Németh, Henry Kingsmill e Vera Farmiga. Adattamento cinematografico del libro di John Boyne. La storia è quella dell’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento. Il finale è drammatico e, attraverso gli occhi dei bambini, l’assurdità dell’Olocausto appare ancora più evidente.

Il maestro di violino, ore 21:20 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 diretto da Sérgio Machado, con Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni e Fernanda de Freitas. Laerte è un musicista di San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un’audizione, si ritrova a fare l’insegnante di musica in una favela. Una storia di amicizia, musica e voglia di riscatto.

Made in Italy, ore 21:14 Premium Cinema

Film diretto da Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi e Filippo Dini. Riko lavora in una ditta di insaccati a Reggio Emilia. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto, messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma.

John Q, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2001, diretto da Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Ray Liotta, Robert Duvall, James Woods e Anne Heche. John vive una vita modestissima, anzi povera. Ha moglie e figlio. Scopre che il bambino soffre di un brutto vizio cardiaco, che presto gli costerà la vita se non si interverrà con un trapianto. John le prova tutte, subendo delusioni e inganni nei vari ospedali, ma ad un certo punto si rende conto che il figlio morirà e lui non può farci niente. Decide quindi di agire con violenza e prende in ostaggio alcune persone, compreso il chirurgo. Il suo diventa un “caso”.

Senza destino - fateless, ore 21:15 Premium Emotion

Film drammatico del 2006 diretto da Lajos Koltai, con Marcell Nagy, Miklós B. Székely, Zoltán Bezerédy e Péter Vall. Koves, un quindicenne di Budapest, vede improvvisamente la sua vita cambiare a causa dell’avvento del nazismo. Per la popolazione ebrea iniziano, infatti, discriminazioni e deportazioni.

Film biografici da vedere stasera in TV

Driven – Il caso DeLorean, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film biografico americano del 2018 diretto da Nick Hamm, con Lee Pace, Judy Greer, Erin Moriarty, Jason Sudeikis e Corey Stoll. 1974: Jim Hoffman è il classico padre di famiglia con due figli, infaticabile pilota, marito affettuoso di Ellen. Occasionalmente, però, spaccia. E quando viene arrestato con della cocaina, l’ambizioso agente dell’FBI Benedict vede l’opportunità per il Bureau, e usa Jim per incastrare un pesce più grosso. Jim ricomincia da zero in un ricco quartiere di San Diego con uno stipendio governativo, ma il suo lavoro come informatore confidenziale prende un’altra strada quando fa amicizia con il famoso vicino, l’ingegnere motorista e designer John DeLorean. Abbagliato dal carisma e dalla lungimiranza di DeLorean, Jim si trova presto nella sua cerchia più stretta, coinvolto nel lancio di una nuova iniziativa che promette di rivoluzionare l’industria americana dei motori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

American sniper, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2014 diretto da Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes e Jake McDorman. Tratto dalla storia vera del cecchino Chris Kyle, inviato in Iraq con lo scopo di proteggere i suoi alleati. Grazie alla sua precisione straordinaria, riuscirà a salvarli in innumerevoli occasioni: questa sua professionalità lo renderà anche uno degli obiettivi primari del nemico.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV