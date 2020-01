Come ogni anno, in questo periodo sono svariati i premi assegnati per cinema e televisione. Gli ultimi in ordine temporale sono stati i Critics’ Choice Awards, che hanno ovviamente visto una vera e propria sfilata di stelle, in sala come sul palco.

Critics’ Choice Awards, tutti i vincitori

Una lunga lista di attori di grande livello si è confrontata per il premio come miglior attore protagonista: Antonio Banderas con “Dolor y Gloria”, Robert De Niro con “The Irishman”, Leonardo DiCaprio con “C’era una volta a Hollywood”, Adam Driver con “Storia di un matrimonio”, Eddie Murphy con “Dolemite is my name”, Adam Sandler con “Uncut Gems” e Joaquin Phoenix con “Joker”.

Un lungo elenco ma con un solo favorito. Il successo di Phoenix è stato quasi scontato. La sua prova nei panni del celebre villain di Gotham City, mostrato in questa pellicola agli albori della propria evoluzione, gli ha già consentito di trionfare ai Golden Globe e, ad oggi, l’Oscar sembra quasi un’assegnazione scontata in questa categoria.

Difficile attendersi sorprese anche per la categoria miglior film. Ottimi titoli in gara, alcuni dei quali ancora non giunti in sala in Italia. Basti pensare a “1917”, mentre “Jojo Rabbits” ha fatto il suo esordio nel nostro Paese proprio in questi giorni. Ecco l’elenco completo dei candidati: “1917”, Le Mans ’66 – La grande sfida”, “The irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Piccole donne”, “Storia di un matrimonio”, “C’era una volta a Hollywood”, “Parasite” e “Uncut Gems”.

Ha trionfato ancora Quentin Tarantino, il cui ultimo film è stato premiato con ben quattro riconoscimenti. Si tratta dei premi come miglior film, miglior sceneggiatura, miglior scenografia e miglior attore non protagonista. Quest’ultimo è stato assegnato a Brad Pitt, che fa doppietta dopo i Golden Globe. L’attore non era però presente alla cerimonia, avendo la meglio su Willem Dafoe, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci.

Dura battaglia anche per la categoria miglior attrice protagonista, che ha visto in corsa le seguenti interpreti: Awkwafina con “The Farewell – Una bugia buona”, Cynthia Erivo con “Harriet”, Scarlett Johansson con “Storia di un matrimonio”, Lupita Nyong’o con “Us”, Saoirse Ronan con “Piccole donne”, Charlize Theron con “Bombshell” e Renée Zellweger con “Judy”. A trionfare è stata quest’ultima, grazie alla sua toccante interpretazione, in una pellicola che racconta la storia disperata degli ultimi mesi di vita di Judy Garland.

Ecco tutti i vincitori nelle altre categorie: