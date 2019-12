Last Christmas, la colonna sonora del film

Il 19 dicembre 2019 giunge in sala Last Christmas, nuovo film di Paul Feig con protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding. Una commedia romantica ambientata nel periodo natalizio, con Emma Thompson a completare il cast di stelle. Quest’ultima, insieme con Bryony Kimmings, è l’autrice della sceneggiatura della pellicola, nella quale si è ritagliata il ruolo della madre della protagonista. Il film prende il titolo dall’omonimo successo mondiale scritto da George Michael, e in generale la trama è ispirata alla sua discografia. La Thompson ha raccontato d’aver più volte parlato con il compianto artista di un progetto di questo genere. La colonna sonora comprende tre canzoni degli Wham!: Last Christmas, Everything She Wants e Wake Me Up Before You Go-Go. A queste si aggiungono altre dodici canzoni di George Michael, da solista. Tra queste spicca anche un inedito: This is how (We Want You To Get Hight). Ecco la colonna sonora completa:

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying For Time

Faith

Waiting For That Day

Heal The Pain

One More Try

Fastlove Part1

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom!‘90

This Is How (We Want You To Get High)

É il più grande successo degli Wham! e, probabilmente, uno dei brani più celebri della musica Pop. Last Christmas venne pubblicata nel 1984, singolo di un doppio A-side, insieme con Everything She Wants. Una hit natalizia senza tempo, scritta in un solo pomeriggio da George Michael a casa dei suoi genitori, per poi giungere nei negozi il 15 dicembre.

Too Funky

Singolo scritto da George Michael e pubblicato nel 1992, estratto dalla raccolta Red Hot + Dance. Disco d’oro negli Stati Uniti e di platino in Australia, con un videoclip divenuto rapidamente cult. Questo mostra numerose modelle, tra le quali Eva Herzigova, Linda Evangelista e Tyra Banks, alle quali si aggiungono le attrici Julie Newmar e Rossy de Palma.

Fantasy

Brano pubblicato nel 1990, scritto e prodotto da George Michael. Venne registrato nel periodo in cui stava lavorando a Listen Without Prejudice Vol.1, ma non venne inserito al suo interno. Ne vennero proposte alcune versioni in seguito, con quella originale inserita nella tracklist dell’album Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael del 1998.

Praying For Time

Pubblicata nel 1990 nell’album Listen Without Prejudice Vol. 1. Entrò rapidamente nella classifica inglese, in ottime posizioni, nell’agosto del ’90, sorprendendo il pubblico dopo due anni d’attesa. Si tratta del primo brano con tematiche politiche fin dai primi tempi con gli Wham!, amata dalla critica e dai fan, rimase nella Billboard top 40 per 10 settimane.

Faith

Faith risale al 1987 e dà il titolo all’omonimo album. Nel Regno Unito ha raggiunto la seconda posizione nella classifica settimanale, mentre negli Stati Uniti ha ottenuto un successo strepitoso, risultando il singolo più venduto nel 1988.

Waiting For That Day

Fu il secondo singolo dell’album Listen Without Prejudice Vol. 1, scatenando qualche polemica in seguito per la somiglianza della sua musicalità alla celebre You Can’t Always Get What You Want dei Rolling Stones.

Heal The Pain

É il quarto di cinque singoli estratti nel 1991 dal suo celebre album Listen Without Prejudice Vol. 1. Una canzone d’amore eseguita con una chitarra acustica. Semplice e potente, è stata registrata in una nuova versione con Paul McCartney. Questa è stata aggiunta alla greatest hits Twenty Five del 2006.

One More Try

Brano che risale al 1988, quarto singolo estratto da uno dei suoi album più famosi, Faith, il suo primo da solista. Una ballata che ha rapidamente fatto innamorare i fan. Molto celebre seppur poco trasmessa in radio al tempo, considerando i suoi 6 minuti di durata.

Fastlove Part1

Si tratta del secondo singolo estratto dall’album Older, pubblicato nel 1996. Una canzone molto importante per la carriera di George Michael, essendo una di quelle che gli consente di tornare al successo dopo anni di assenza dalle scene.

Everything She Wants

Scritto e prodotto da George Michael, Everything She Wants è uno dei singoli più famosi del duo pop Wham!, pubblicato nel 1983 e inserito nell’album Make It Big. Nel 1996 venne proposta agli MTV Unplugged e l’anno dopo, come molti altri brani di Michael, venne remixata, tornando al successo grazie all’album The Best of Wham!: If You Were There…

Wake Me Up Before You Go-Go

Wake Me Up Before You Go-Go è senza dubbio una delle canzoni pop più riconoscibili al mondo. Scritta da George Michael, si è ritrovata nel tempo al centro di una polemica per la sua somiglianza a Heat Wave delle The Vandellas. Esordio al quarto posto nella classifica dei singoli britannici, è giunta al primo posto in una settimana. Prima posizione anche nella Billboard Hot 100.

Move On

Move On è uno dei singoli tratti dal suo terzo album da solista, Older, pubblicato nel 1996. Come per Fastlove Part1, anche questa canzone gioca un ruolo cruciale nel suo rilancio a livello globale, dall’Europa agli Stati Uniti.

Freedom!‘90

Conosciuto anche solo come Freedom, è stato scritto e prodotto da George Michael, per poi essere messo in commercio nel 1990. Il punto esclamativo e la data sono stati inseriti al solo scopo di consentire ai fan di non confondere questo singolo con Freedom degli Wham!. Celebre il video, che comprende alcune tra le top model più celebri dell’epoca. Michael intende segnare una svolta nella sua carriera. Decide di non apparire dinanzi alla telecamera e nel videoclip vengono distrutti tre elementi chiave del suo album Faith: un giubbotto di pelle, una chitarra e un jukebox.

This Is How (We Want You To Get High)

Brano scritto nel 2016, poco prima della sua morte. Quando Emma Thompson ha avuto modo di ascoltarlo, ha capito che avrebbe dovuto far parte della colonna sonora. Un ultimo saluto da parte di George Michael, che sarà proposta in versione extended nel vinile con la tracklist della pellicola.