Che fine ha fatto Bernadette?, la trama del film

Nelle sale dal 12 dicembre, “Che fine ha fatto Bernadette?” è il nuovo film di Richard Linklater con Cate Blanchett e Billy Crudup. Un film che indaga il rapporto madre-figlia, e che è profondo e riflessivo.

Trasposizione cinematografica del romanzo "Dove vai, Bernadette?" dell’americana Maria Semple, il film ha subito incontrato l’entusiasmo della Blanchett, che ha accettato di girare scene estreme nella gelida Groenlandia.

“Che fine ha fatto Bernadette?”: la trama

Bernadette (Cate Blanchett) è un brillante architetto, mamma della quindicenne Bee (Emma Nelson). L’ambiente in cui lavora è dominato dagli uomini, e lei si trova a sacrificare la sua professione per l’amore incondizionato che prova per la sua famiglia.

Tuttavia, non prova alcuna empatia per le altre mamme. Soprattutto per la vicina di casa, Audrey (Kristen Wiig), con la quale è in continuo contrasto. Un evento inatteso arriva però a sconvolgere quella vita all’apparenza perfetta, portandola a “sparire” per non deludere suo marito e sua figlia. Si avventura così da sola in Antartide, col resto della famiglia che si mette sulle sue tracce cercando di capire i motivi che l’hanno condotta verso una decisione tanto estrema.

“Che fine ha fatto Bernadette?”: il ruolo di Cate Blanchett

Per la prima volta, il regista di “Boyhood” e di “Tutti vogliono qualcosa” dirige il premio Oscar Cate Blanchett. Che, dopo aver letto il copione, ha proposto al regista e alla troupe di non ricreare il set in interno ma di partire per una veramente gelida Groenlandia. Dove si sono trovati nel bel mezzo di un uragano durato 36 ore.

«Il mio personaggio, una donna in carriera, è uno dei più coinvolgenti ruoli che ho interpretato, anche se la critica si è divisa. Ho avuto gratificazioni straordinarie dal mio lavoro ed è curioso che proprio per un profilo femminile al quale tengo infinitamente la mia prova sia stata discussa», ha raccontato la protagonista, che all’attivo ha ben due Oscar (per “The Aviator” e “Blue Jasmine”).

Nonostante in carriera abbia dato volto e corpo a personaggi del calibro di Bob Dylan e della Regina Elisabetta I, per Cate il personaggio di Bernadette è davvero speciale: «Il percorso della sua vita sa parlare a tutte le donne e suggerire molto della natura femminile agli uomini. Fa l’architetto, è sposata e ha una figlia adolescente. Appartiene di diritto, per eleganza e carriera, alla upper class. Tuttavia è sostanzialmente insoddisfatta, sente il bisogno di dire basta, di cambiare, di andare via, altrove. Qualcosa che veramente voleva le è sfuggito, non si sente più creativa e un bel giorno scompare lasciando tutto e intraprendendo un viaggio di ricerca interiore, per una destinazione che nessuno conosce», ha raccontato la Blanchett. Che il romanzo l’ha amato per il suo mix di dramma e di commedia, e che dal copione è rimasta subito affascinata.