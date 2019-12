I migliori film Disney da vedere a Natale

Frozen, fra i film Disney da vedere assolutamente a Natale @Disney

Natale in Casa Disney Che Natale sarebbe senza i film Disney? Senza dubbio, mancherebbe quel pizzico di magia in più in grado di rendere il periodo delle feste speciale, soprattutto se passato in famiglia. E, quando il Natale si avvicina, ci sono alcuni film Disney da vedere a ogni costo: da Canto di Natale di Topolino a Frozen, eccoli riportati in ordine cronologico di uscita. I film Disney da vedere a Natale Canto di Natale di Topolino (1983) Il celebre Canto di Natale di Charles Dickens, ma in versione Disney. Zio Paperone è l’avaro Ebenezer Scrooge, mentre Topolino interpreta il suo sventurato (e soprattutto sottopagato) dipendente Bob Cratchit. Il primo, alla vigilia, riceverà la visita dei tre fantasmi del Natale (passato, presente e futuro), che lo faranno ravvedere circa il proprio comportamento. Festa in casa Muppet (1992) Siamo sempre alle prese con il Canto di Natale di Dickens, ma questa volta a interpretarlo ci sono i Muppet, i simpatici pupazzi creati da Jim Henson… assieme all’attore in carne e ossa Michael Caine, qui nei panni di Scrooge. Kermit la Rana e Miss Piggy sono Bob ed Emily Cratchit, mentre il bizzarro Gonzo interpreta lo stesso Dickens. Nightmare Before Christmas (1993) Delizioso film d’animazione in stop motion ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick. Il protagonista è Jack Skeletron, capo dei mostri del Paese di Halloween, che passano tutto l’anno a prepararsi per la spaventosa festività. Ma un giorno Jack viene a sapere di un’altra festa, il Natale, e ne rimane affascinato.

Nightmare Before Christmas

Santa Clause (1994)

Tra i film Disney da vedere a Natale rientra anche questo cult con Tim Allen, qui nei panni di Scott Calvin. Questi, un padre divorziato con un figlio, sorprende la notte di Natale uno sconosciuto sul suo tetto. Gli intima di scendere e l'uomo, spaventato, scivola e muore. Scott trova un biglietto in cui si dice che l'individuo in questione è Babbo Natale e, nel caso gli succeda qualcosa, il responsabile è tenuto a prendere il suo posto per la consegna dei regali.

La Bella e la Bestia – Un magico Natale (1997)

Siamo nel bel mezzo delle vicende raccontate nel film “originale”: Belle è nel castello di Bestia e, avvicinandosi il Natale, spera di celebrare questa magica festa come si deve. Bestia, però, odia il Natale, perché è in quel giorno che è stato trasformato. Lei vorrebbe spiegargli la magia del Natale, ma a ostacolarla c’è Maestro Forte, un presuntuoso compositore, trasformato all’epoca in organo a canne.

A casa per Natale (1998)

Jake è uno studente che vive in California e deve raggiungere la famiglia per festeggiare il Natale. Se arriverà in tempo, il padre ha promesso di regalargli una Porsche. Parte allora assieme alla fidanzata Allie (una giovanissima Jessica Biel), ma a causa di uno scherzo si ritrova nel bel mezzo del deserto, con incollato addosso un vestito da Babbo Natale. E così, il viaggio verso casa e verso l’auto dei suoi sogni si fa più complicato del previsto.

A Christmas Carol (2009)

Robert Zemeckis, con l’aiuto di un instancabile Jim Carrey alle prese con più ruoli, mette in scena una volta di più (ma del resto, questa è una storia di cui non ci si stanca mai) il già menzionato racconto natalizio di Dickens. Per farlo, ricorre alla tecnica del motion capture.

A Christmas Carol

Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

Chiude l’elenco dei film Disney da vedere a Natale, anche se non è propriamente a tema natalizio, la pellicola che pochi anni fa ha infranto vari record ai box office, raccontando l’affascinante storia delle sorelle Elsa e Anna. E che di recente ha portato al sequel Frozen 2, che sta eguagliando il successo del suo predecessore.