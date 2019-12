Fast & Furious 9, ci sarà Paul Walker?

di Floriana Ferrando

Sono passati sei anni dalla morte di Paul Walker, il Brian O'Conner della saga di Fast & Furious: il drammatico anniversario arriva poco dopo la conclusione delle riprese del nono capitolo della serie, durante le quali il ricordo del collega è rimasto vivo, stando ai messaggi condivisi online dal cast. Tanto da far pensare ai fan che il film potrebbe riportare in scena il personaggio.

Fast & Furious 9 con Paul Walker

Paul Walker è deceduto il 30 novembre 2013 in seguito a un incidente d'auto. In quel periodo stava girando il settimo film della saga, nei panni di Brian O'Conner, e le riprese sono state portate a termine solo grazie all’aiuto dei familiari della star. Da allora il suo personaggio non è più comparso, così i fan si stanno domandando online se non possa essere riportato in scena con l’aiuto della CGI, la tecnologia che ha già fatto resuscitare, almeno sul grande schermo, persino la Principessa Leila di Star Wars. A destare il sospetto è stata una foto condivisa online dall’amico e collega Vin Diesel insieme al fratello di Paul Walker, Cody, la cui didascalia recita: “C’è qualcosa di speciale che accade ogni volta che Cody viene a trovarci durante la produzione. Rendiamo sempre orgoglioso Pablo!“. Che il fratello faccia parte del cast?

Cosa sappiamo del film

Gli appassionati di corse d’auto dovranno avere un po’ di pazienza: atteso inizialmente per il prossimo 10 aprile, l’uscita nelle sale di Fast and Furious 9 è stata posticipata al 22 maggio. Del titolo definitivo non si sa ancora nulla, mentre alla regia torna Justin Lin, che ha già diretto quattro capitoli della serie, da Tokyo Drift del 2006 a Fast & Furious 6 del 2013, prima dell’arrivo di F. Gary Gray per l’ottavo capitolo del 2015 e prima ancora di quello di James Wan (Fast & Furious 7, 2015), al timone qualche tempo più tardi di Aquaman. Nel cast ritroviamo, fra gli altri, Vin Diesel come Dominic Toretto, Michelle Rodriguez nel ruolo di Letty Toretto, Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs, Jason Statham (Deckard Shaw), Charlize Theron (Cipher), Kurt Russel (Mr. Nobody).

Il ricordo dei colleghi

Da poco abbandonato il set per la fine della fase di produzione di Fast & Furious 9, le star del film hanno utilizzato il web per ricordare l’amico e collega in occasione del sesto anniversario della scomparsa. Tyrese Gibson, che interpreta Roman Pearce, racconta su Instagram che il cast e la troupe hanno pensato a Walker ogni giorno durante la realizzazione di Fast & Furious 9; Jordan Brewster (Mia Toretto) rispolvera uno scatto al suo fianco, mentre Vin Diesel - amico di Walker anche fuori dal set - onora la morte dell’attore condividendo online un'immagine e un pensiero.

