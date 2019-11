Cats, Taylor Swift per la colonna sonora

Quasi tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni per la canzone composta da Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber per la trasposizione cinematografica del celebre musical. Il film, diretto da Tom Hooper, arriverà nelle sale il prossimo dicembre

di Floriana Ferrando

Il primo trailer del film di Tom Hooper ispirato all’omonimo musical Cats, in arrivo nelle sale il prossimo dicembre, ha generato qualche critica e molti commenti esilaranti: va meglio per la colonna sonora, curata da Taylor Swift con Andrew Lloyd Webber, appena rilasciata online.

Cats: Taylor Swift firma la canzone originale

La pop star americana non solo recita nel prossimo musical di Tom Hooper, ma - apposta per Cats - ha scritto la canzone "Beautiful Ghosts", insieme a Andrew Lloyd Webber (che ha composto l’opera originale). Il video, disponibile su YouTube, ha conquistato quasi 3 milioni di visualizzazioni in sei giorni e ha fatto il pieno di commenti positivi: “E’ incredibilmente bello”, dice qualcuno, altri elogiano la star dicendo che “non c'è niente che Taylor non possa fare”, mentre un utente sottolinea “la sua voce così leggera ed elegante”. C’è anche chi ipotizza che il brano possa essere nominato nella categoria Miglior canzone originale ai prossimi Oscar. Ad intonarlo sul grande schermo sarà la gatta interpretata da Francesca Hayward, Victoria, con la collega Judi Dench, nei panni di Old Deuteronomy.

Il cast del film Cats

La pellicola vanta un cast stellare. Jennifer Hudson - già vincitrice di un Oscar come Miglior attrice non protagonista per Dreamgirls- interpreta la sfortunata Grizabella, Jason Derulo è lo scontroso Rum Tum Tugger, mentre Idris Elba, nei panni del cattivo della storia, presta il volto al malvagio Macavity. Taylor Swift sarà la protagonista Bombalurina, seducente gattina, e della sua esperienza con Cats dice: "Mi sono immediatamente data da fare e mi sono divertita molto. Abbiamo seguito uno speciale corso - racconta all’Entertainment Weekly - dove imparare imparare come creare le movenze dei gatti, come atteggiarsi come loro, come percepire le cose come fanno loro, con il loro stesso portamente. Ho imparato molto”.

Taylor Swift al cinema

Il regista Tom Hooper, vincitore del premio Oscar per Il discorso del re e al timone di successi come Red Dust, Il maledetto United, Les Misérables e The Danish Girl, scommette su Taylor Swift per il suo prossimo lavoro. Pluripremiata pop star, la Swift ha già fatto diverse comparse al cinema, seppur in ruoli secondari. Oltre a svariate collaborazioni in documentari musicali, l’artista nel 2010 è entrata a far parte del cast di Appuntamento con l'amore diretto da Garry Marshall, al fianco di attori consacrati come Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jessica Alba, e nel 2014 è comparsa brevemente in Il mondo di Jonas, diretto da Phillip Noyce, con Brenton Thwaites, Katie Holmes, Meryl Streep e Jeff Bridges.

Cats, il trailer: le reazioni più divertenti

Il trailer del film è stato rilasciato lo scorso luglio, ma è bastato uno sguardo ai protagonisti felini di Cats per dare vita in Rete ai più divertenti commenti. Il modo in cui la computer grafica ha trasformato gli interpreti di Cats in esseri felini ha disturbato qualcuno, che scherza: “Cats è la nostra punizione per avere abusato dei filtri di Snapchat”, mentre il conduttore tv americano Stephen Colbert nota che “le persone hanno prestato maggiore attenzione a Cats nelle ultime 24 ore, rispetto a quanto i gatti ne hanno prestata a loro da sempre”. Fra le trovate più divertenti c’è quella di un utente che ha segnalato online di essere sopravvissuto alla visione del trailer di Cats utilizzando l’apposito tool di Facebook, modificato ad hoc.

Infine, qualcuno ha trovato una certa somiglianza con Sonic?

