Giovedì 14 novembre alle 21.15, appuntamento su Sky Cinema Uno per tutti gli amanti degli animali: va infatti in onda in prima visione tv Un viaggio a quattro zampe, pellicola on the road che vede una simpatica e vivace cagnetta attraversare gli Stati Uniti per ritrovare il suo padrone.



Tutto comincia quando Lucas e la sua fidanzata Olivia trovano, in una casa abbandonata, una cucciolotta a cui danno il nome di Bella. Siccome però scoprono che nell’abitazione ci sono anche dei gattini e continuano a nutrirli, interferiscono con i piani di Gunther, l’individuo che vuole demolirla.



L’uomo, in cerca di vendetta, segnala Bella alle autorità dicendo che si tratta di un pitbull, razza proibita a Denver perché considerata pericolosa. La cagnolina viene anche portata in un canile e si salva solo grazie all’intervento del suo padrone.



Lucas decide allora di trasferirsi in una casa ai confini con Denver, per non avere più problemi con la legge, e nel mentre affida Bella a degli amici che vivono in New Mexico. La cagnetta non può però sopportare la lontananza dal suo adorato padrone e si mette così in viaggio.



Durante la sua ricerca, attraverserà numerose città e percorrerà svariate centinaia di chilometri, in una vera e propria odissea ricca di avventure e di incontri sbalorditivi.