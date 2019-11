di Matteo Rossini

In queste settimane ”Joker” è il protagonista assoluto delle sale cinematografiche di tutto il mondo. Mentre la pellicola con Joaquin Phoenix sta sbancando il botteghino a livello internazionale, il regista Todd Phillipps ha condiviso numerosi e inediti scatti dal backstage del film.

“Joker”: successo mondiale

"Joker", presentato in concorso alla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha subito fatto centro nel cuore del pubblico vincendo l’ambito “Leone d’oro” dopo “Roma” di Alfonso Cuaron e "La forma dell'acqua - The Shape of Water” di Guillermo del Toro, entrambi poi grandi protagonisti agli Academy Awards.

La pellicola ha immediatamente conquistato la critica che ha elogiato l’interpretazione di Joaquin Phoenix, tre volte nominato agli Oscar per “Il gladiatore”, “Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line” e “The Master”.

“Joker”: gli incassi

In queste settimane il film sta dominando gli incassi a livello mondiale imponendosi come uno dei grandi protagonisti della stagione grazie a cifre da capogiro. Nell’ultimo weekend italiano la pellicola si è posizionata al quarto posto con oltre due milioni di euro per un totale che supera i ventisette milioni su suolo italiano.

Grandi riscontri anche negli Stati Uniti d’America dove l’ultimo weekend ha visto “Joker” (qui potete trovare tutte le foto più belle del protagonista) sul secondo gradino del podio per un totale di circa 300.000.000 di dollari.

Per quanto riguarda gli incassi mondiali, al momento la pellicola è a quota circa 950.000.000 di dollari che potrebbero diventare un miliardo dopo questo weekend. Inoltre, prendendo in considerazione i dati del 2019, il film è momentaneamente al settimo posto dopo “Avengers: Endgame”, “”Il Re Leone”, “Spider-Man: Far From Home”, “Captain Marvel”, “Toy Story 4” e “Aladdin”.

“Joker”: le foto inedite del regista

Nel corso delle ultime settime il regista americano Todd Phillipps ha condiviso decine di scatti inediti dal backstage del film. Le immagini mostrano Joaquin Phoenix durante i momenti di pausa, le location utilizzate per gli shooting, le telecamere adoperate per le riprese e molto altro ancora.

Il pubblico ha apprezzato gli scatti che al momento contano decine di migliaia di like e numerosi commenti.