“L'uomo del labirinto”, il cast del film

Il 31 ottobre arriva nelle sale italiane “L’uomo del labirinto”, il nuovo film di Donato Carrisi tratto dal suo stesso romanzo.

Thriller psicologico, ”L’uomo del labirinto” racconta il rapimento di un’adolescente, tenuta rinchiusa per quindici anni in un luogo buio e senza specchi, sino a quando - ormai adulta - riesce a fuggire. Inizia così una caccia al suo rapitore, ma anche un viaggio nella mente labirintica della giovane donna.

“L’uomo del labirinto”: il cast

Protagonista nel ruolo di Samantha Andretti, la ragazza rapita, è Valentina Bellè. Attrice veronese classe 1992, Valentina ha studiato recitazione al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York e al Centro sperimentale di cinematografia a Roma (dove inizialmente era stata rifiutata). Dopo gli studi e diversi corsi di perfezionamento ha iniziato la sua carriera televisiva, prendendo parte al film drammatico “La vita oscena” di Renato De Maria e alla commedia “La buca” di Daniele Ciprì (entrambi nel 2014), cui sono seguiti le serie tv “Squadra narcotici 2” e “Sirene” e i film “Il permesso - 48 ore fuori” di Claudio Amendola, “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e “Una questione privata” di Paolo e Vittorio Taviani.

Ad aiutare Samantha ne “L’uomo del labirinto” sono il dottor Green e il detective privato Bruno Genko. Il secondo - malato terminale, e disposto a tutto per aiutare la ragazza - è interpretato da Toni Servillo, attore e regista teatrale dai tantissimi riconoscimenti: all’attivo ha quattro David di Donatello (per “Le conseguenze dell'amore”, “La ragazza del lago”, “Il divo” e “La grande bellezza”) e quattro Nastri d’argento, oltre che un Globo d’Oro per “Gomorra” e uno per “La ragazza nella nebbia”.

Nel cast anche Vinicio Marchioni, nei panni di Simon Berish. Attore italiano noto come Il Freddo di “Romanzo Criminale”, Vinicio ha recitato in moltissimi film come “To Rome with Love” di Woody Allen, “Miele” di Valeria Golino e “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese.

“L’uomo del labirinto”: la star internazionale

Ma, “L’uomo del labirinto”, annovera anche nel suo cast una star internazionale: Dustin Hoffman. È lui a prestare il volto al dottor Green, chiamato ad aiutare Samantha a ritrovare la memoria così da poter supportare le indagini della polizia.

«Per gli attori della mia generazione Hoffman è un mito, lui ha vent’anni più di me ed è uno di quelli che hanno fatto scendere in strada le star dell’empireo hollywoodiano, una rivoluzione immensa! Sul set l’ho sempre chiamato “Mr. Hoffman” e non gli ho mai dato del tu», ha confessato Toni Servillo. Oscar per “Kramer contro Kramer” e per “Rain Man - L’uomo della pioggia”, Hoffman conosceva già l’attore italiano per averlo visto in “La grande bellezza” e negli altri film di Sorrentino, mentre Servillo - il divo - lo aveva visto molti anni prima a New York, sul palcoscenico del “Commesso viaggiatore”.