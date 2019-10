Downton Abbey, la trama del film

Dal 24 ottobre arriva nelle sale italiane il film “Downton Abbey”, sequel della serie TV britannica che dal 2010 al 2015 ha stregato milioni di fan e conquistato numerosi premi. Dopo aver avuto un assaggio del film in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due (lunedì 21 ottobre all’interno di 100x100 Cinema), c’è grande attesa per la pellicola diretta da Michael Engler. Un sequel atteso da tempo dopo i 52 episodi che hanno raccontato le vicende della famiglia Crawley e della servitù che lavora per essa nella tenuta Downton Abbey. Già uscito negli Stati Uniti e in Inghilterra e capace di incassare solo al botteghino statunitense circa 31 milioni di dollari nella prima settimana, “Downton Abbey” potrebbe avere già un eventuale sequel come annunciato dal produttore Gareth Neame. In attesa di avere ufficialità su un secondo film tratto dalla serie TV britannica, il trailer chiarisce subito quale sarà la trama della pellicola. Infatti nella tenuta di Downton Abbey sono attesi il Re e la Regina che soggiorneranno proprio nella campagna inglese.

La trama di “Downton Abbey”

I protagonisti di “Downton Abbey” sono la famiglia Crawley e la servitù che lavora per essa nella tenuta. La pellicola è ambientata nel 1927 e la quiete della quotidianità viene scombussolata da una lettera proveniente direttamente da Buckingham Palace. Il conte di Grantham, Robert Crawley, annuncia l’arrivo di re Giorgio V e della sua famiglia reale che faranno visita alla dimora. I dipendenti e il maggiordomo del re arrivano subito per preparare la tenuta nel miglior modo possibile. Inoltre mettono da parte i Crawley e la loro servitù e colonizzano totalmente ogni locale della residenza. Lady Mary (Michelle Dockery) crede che il loro maggiordomo Thomas Barrow (Robert James-Collier) non sia pronto a la situazione e chiede al signor Carson (Jim Carter), maggiordomo in pensione, di tornare temporaneamente in servizio. La situazione però non piace ai domestici di Downton Abbey e così Anna (Joanne Froggatt) e John Bates (Brendan Coyle) escogitano un piano per ripristinare l'onore di Downton. Si oppone solo il signor Carson. La sfida è aperta.

Il cast

Nel cast ci sono tutti i protagonisti della serie TV: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael e Maggie Smith, così come Joanne Froggatt mentre Lily James e Ed Speleers hanno rivelato fin dai primi mesi di lavorazione che non sarebbero stati coinvolti nel film. I nuovi volti sono invece Imelda Staunton, Geraldine James, Tuppence Middleton, Simon Jones, David Haig, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore. Il 24 ottobre arriverà in libreria e online anche “Il ricettario ufficiale di Downton Abbey” (Panini Comics) che raccoglie oltre 100 ricette che illustrano la cucina della famiglia Crawley. Si tratta di uno spaccato sui piatti che erano popolari tra il 1912 e il 1926, periodo storico in cui è ambientato Downton Abbey. Un’operazione davvero interessante che testimonia il seguito costruito negli anni e i tanti appassionati della serie TV che ha vinto tra gli altri un Emmy e un Golden Globe, oltre a ricevere numerosi premi tecnici.