Un viaggio in un mondo lontano (ma neanche troppo) e molto affascinante. Downton Abbey è un film diretto da Michael Engler basato sulla omonima serie TV britannica, ambientata all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire. Potrete vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 21 ottobre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Arriva al cinema giovedì 24 ottobre distribuito da Universal Pictures.



Protagonista è la famiglia Crawley e la servitù che lavora per essa nella tenuta Downton Abbey nella campagna inglese. Siamo nel 1927 è un evento sconvolge la quiete: il conte di Grantham, Robert Crawley (Hugh Bonneville), riceve una lettera da Buckingham Palace nella quale viene comunicato che re Giorgio V e la sua famiglia reale faranno visita alla dimora. In breve tempo la tenuta viene popolata dal maggiordomo e da altri dipendenti del re che operano affinché tutto sia pronto quando sarà il momento. I Crawley sono marginalizzati, Downton Abbey sembra colonizzata dell'arrogante personale reale. Lady Mary (Michelle Dockery) crede che il loro maggiordomo Thomas Barrow (Robert James-Collier) non sia pronto a la situazione e chiede al signor Carson (Jim Carter), maggiordomo in pensione, di tornare temporaneamente in servizio. Ma i domestici di Downton reagiscono per tutelate il loro territorio. Anna (Joanne Froggatt) e John Bates (Brendan Coyle) escogitano un piano per ripristinare l'onore di Downton. Si oppone solo il signor Carson. La sfida è aperta.



In concomitanza con l'uscita nelle sale dal prossimo 24 ottobre, arriva in libreria e online su Amazon Il ricettario ufficiale di Downton Abbey (Panini Comics) che raccoglie oltre 100 ricette che illustrano la cucina della famiglia Crawley e porta un’autentica fetta di Downton Abbey nelle cucine moderne. A curare il prestigioso volume è la storica del cibo Annie Gray, che offre uno spaccato affascinante sui piatti che erano popolari tra il 1912 e il 1926, periodo storico in cui è ambientato Downton Abbey, un periodo di tremendi cambiamenti e conflitti, oltre che di sviluppo culinario. Il libro suddivide le ricette tra la cucina francese più sofisticata per il piano di sopra e i piatti della tradizione popolari per il piatto di sotto, più semplici ma non primi di sapore e creatività culinaria.