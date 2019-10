The Batman, da Paul Dano a Jason Alexander: news sul cast

C’è grande interesse per The Batman di Matt Reeves, con i fan in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul cast che va formandosi giorno dopo giorno. Ormai archiviate le polemiche sulla scelta di Robert Pattinson come nuovo cavaliere oscuro di Gotham, con l’attore che ha ampiamente dimostrato la propria maturazione artistica in un gran numero di pellicole, nonostante una certa fetta di pubblico continui a etichettarlo come “il vampiro di Twilight”. Intervistato dal New York Times, Pattinson si è così espresso in merito al personaggio che andrà a interpretare e sul quale sta già lavorando: “Non si può parlare di lui come di un eroe. È un personaggio complesso e non credo avrei potuto interpretare un vero e proprio eroe”.

Paul Dano sarà l’Enigmista

Dopo aver annunciato l’ingresso nel cast di Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Reeves continua a lavorare per individuare i giusti interpreti per i tanti personaggi che faranno parte della pellicola. La produzione ha deciso per una netta accelerata negli ultimi giorni, il che ha portato a chiudere l’accordo con Paul Dano, al quale Reeves ha già dato il benvenuto via social. Al post è stato aggiunto un hashtag inequivocabile, ovvero Edward Nashton, che gli appassionati sanno bene essere il vero nome de L’Enigmista. I fan si sono detti entusiasti, considerando anche il livello di film cui Dano ha preso parte in passato, da Looper a Prisoners, da 12 anni schiavo, fino a Youth e Swiss Army Man. Avrà ora il compito di sostituire nella mente degli appassionati il personaggio interpretato negli anni ’90 da Jim Carrey.

Chi sarà il Pinguino?

Altro dubbio sul cast di The Batman è rappresentato dal personaggio di Pinguino, tra i più inquietanti dei villain di Gotham. Sembra ormai definitivamente saltata la trattativa con Jonah Hill per questo ruolo. Le motivazioni non sono state rese note ma sul web voci di corridoio parlano di distanze alquanto nette tra le parti sull’ingaggio. Sondato il terreno anche con Seth Rogen, attualmente in sala con Non succede, ma se succede, ma anche in questo caso il tutto sembra essersi risolto in un nulla di fatto.

Seppur scherzosamente, sui social si è fatto avanti Jason Alexander per il ruolo di Pinguino, il che ha fatto subito pensare alla versione di Danny DeVito. La celebre star di Seinfield ha così scherzato: “Jonah Hill è uscito di scena. È chiaro come la prossima mossa per il Pinguino debba essere qualcuno che abbia familiarità con la biologia marina”. Un richiamo a un classico episodio di Seinfield, che ha fatto ridere i fan di vecchia data e al tempo stesso ha scatenato un gran numero di commenti. La produzione intanto continua a sondare svariati terreni, mentre gli appassionati attendono con ansia conferme in merito alla saga alla quale il film farà riferimento. Tutti sembrano puntare su The Long Halloween.

The Batman, la trama

Stando a quanto è dato sapere al momento, il film dovrebbe svilupparsi come una “detective story”. Batman si ritroverà sulla tracce del o dei responsabili di alcune morti sospette. Una situazione alquanto complessa che lo condurrà dai peggiori criminali di Gotham. Un duro confronto dopo l’altro, passando in rassegna personalità folli e deviate, nella speranza di raggiungere la verità.