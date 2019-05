Sta lavorando a un progetto misterioso con il regista di Incetpion che avrà la lunghezza di tre film. Non si sa se si tratta di una miniserie o di un film lungo sei ore. L'unica notizia trapelata, al momento, è che nel cast con Pattinson ci saranno John David Washington ed Elizabeth Debicki. Pare che la star di Twilight non abbia potuto portare la sceneggiatura da leggere a casa, ma avrebbe dovuto farlo chiuso a chiave in una stanza.

Sta lavorando a un progetto misterioso con il regista di Incetpion che avrà la lunghezza di tre film. Non si sa se si tratta di una miniserie o di un film lungo sei ore. L'unica notizia trapelata, al momento, è che nel cast con Pattinson ci saranno John David Washington ed Elizabeth Debicki. Pare che la star di Twilight non abbia potuto portare la sceneggiatura da leggere a casa, ma avrebbe dovuto farlo chiuso a chiave in una stanza.

"Deludente e meccanico", Reese Witherspoon ha fatto a pezzi con poche parole la fama da sex symbol dell'ex vampiro di Twilight, che oltretutto, raffreddato com'era, tirava su col naso in continuazione quando doveva baciare la collega sul set di Water for Elephants.

Tra Twilight e i successivi progetti per il grande schermo ha accumulato anche parecchio denaro, che però sembra non interessargli: “ L’unica cosa che effettivamente ho comprato è la mia auto, costa 1500 dollari e continua a scoppiettare ”.

" La gente mi diceva: 'Stai tranquillo, non è nulla di che, sono solo foto, fregatene e vivi la tua vita'. Ma per me non è vita quando qualcuno ti osserva di continuo. È vero, ci sono modi molto semplici per scomparire, ma per farlo bisogna condurre una vita molto strana ".

L’attore ha rivelato di aver utilizzato il metodo immersivo per Good Times: “ Ho vissuto da solo in un seminterrato di Harlem per tutta la lavorazione, senza mai aprire le tende, né cambiare le lenzuola. Arrivavo e partivo alle ore più strane, e vivevo in assoluta clausura. Ho mangiato tonno in scatola per due mesi, chissà che tasso di mercurio ho nel sangue ora! Andavo avanti esclusivamente a tonno, salsa piccante, e capsule di Nespresso "

Il grande pubblico ha imparato ad apprezzarlo grazie al suo ruolo di vampiro nella saga Twilight, dove interpretava il tenebroso Edward Cullen al fianco di Kristen Stewart. Tra i due l’amore scritto sui copioni studiati a memoria s’è trasferito anche nella realtà, facendo sognare milioni di appassionati della popolare saga.

Una love story naufragata come peggio non poteva accadere, con il tradimento di lei e l’uscita di scena dal mondo patinato di lui. Per anni Pattinson s’è tenuto alla larga dalla chiacchiere delle riviste di gossip e ha lavorato solo per progetti cinematografici indipendenti, a parte rarissime eccezioni, cercando di scrollarsi di dosso l’etichetta di vampiro e idolo dei teenagers.

A 33 anni l’attore britannico è maturo per il definitivo salto di qualità? Probabilmente la risposta arriverà con il prossimo progetto cinematografico di Christopher Nolan, che dovrebbe dividersi in tre episodi per il grande schermo, e in cui Pattinson vestirà i panni del protagonista.