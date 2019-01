Robert Pattinson star alla sfilata di Dior

Ogni uscita pubblica di Robert Pattison attira sempre grande interesse e curiosità, ma se questa avviene durante la settimana della moda di Parigi e l’attore per l’occasione decide di indossare un capo abbastanza originale, allora la notizia farà subito il giro del mondo e dei social.

In questi giorni la capitale francese è nel pieno della Fashion Week con sfilate che presentano le nuove collezioni dei più importanti e prestigiosi brand al mondo. Robert Pattison, volto di Dior, si è presentato alla sfilata per la collezione Man Fall/ Winter 2019/2020 del marchio francese con un cappotto davvero particolare e con un nuovo look che non è di certo passato inosservato attirando subito l’attenzione del pubblico e dei suoi fan.

Un nuovo look per Robert Pattinson

Sguardo magnetico e presenza folgorante, Robert si è mostrato con un originale indumento a metà tra un cappotto invernale e uno scialle dalle tonalità marroni. Il web si è subito spaccato tra coloro che hanno apprezzato la scelta e chi invece ha ironizzato sul risultato finale.

A tenere banco anche il nuovo look dato ai capelli che non appaiono più indomabili e selvaggi, come ci aveva abituato Robert nel corso degli anni, ma elegantemente sistemati e divisi da una riga centrale che danno all’attore anche un’aria più matura. Anche in questo caso non sono mancate opinioni contrastanti a riguardo tra chi lo preferisce ora e chi invece con l’aria da vampiro e ragazzo misterioso.

Non solo cinema, ma anche moda

La vita dell’attore inglese è sempre stata legata indissolubilmente con un doppio filo al mondo della moda, infatti poco più che adolescente Robert inizia a sfilare per alcuni importanti brand lasciando poi spazio al suo talento, e conseguentemente allo straordinario successo, nelle sale cinematografiche. Nonostante il responso ottenuto nel mondo della settima arte, l’attore continua a prestare volto e corpo ad alcune delle campagne pubblicitarie più famose al mondo lavorando soprattutto, e costantemente, con il brand Dior che fa di lui uno dei suoi ambassador a livello internazionale.

A partire dalla grande esplosione mediatica ottenuta con il ruolo in Twilight, Robert è sempre stato al centro dei riflettori per il suo stile, per la sua carriera e ovviamente anche per la sua vita sentimentale. Ad aumentare l’interesse del pubblico il suo alone da ragazzo tenebroso e che lo hanno reso un’icona di questo periodo.