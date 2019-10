Zoe Kravitz è la nuova Catwoman. VIDEO

È figlia d’arte ma ha tutte le carte in regola per sfondare a Hollywood. Zoe Kravitz sarà la nuova Catwoman nel prossimo The Batman, di Matt Reeves, che uscirà nel 2021. A indossare i sensuali panni della “donna gatto” sarà infatti la figlia del musicista Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet, che interpretava Denise nella sit-com anni ’80 I Robinson. Accanto a lei ci sarà ovviamente Batman, ruolo assegnato all’“ex-vampiro” Robert Pattinson.

Le altre donne-gatto

Indossando il costume di Cat-woman, Zoe Kravitz raccoglie il testimone di attrici stupende che prima di lei hanno interpretato la supereroina, basti pensare a Michelle Pfeiffer, che fu la donna-gatto nel 1992 in Batman – Il ritorno di Tim Burton oppure ad Halle Berry nel 2004, con il film Catwoman. L’ultima fu Anne Hathaway, anche lei, nel 2012, protagonista di un film dedicato al personaggio. Un’eredità non facile da accogliere per Zoe Kravitz, che compirà 31 anni il 1° dicembre, anche se si è già fatta notare nella serie tv Big Little Lies, trasmessa pochi mesi fa su Sky Atlantic.

Il nuovo Batman

Le riprese di The Batman inizieranno nel 2020 ma i rumors già si rincorrono. Secondo Variety, Jonah Hill (candidato all’Oscar per “L'arte di vincere” e “The Wolf of Wall Street”) potrebbe unirsi al cast nel ruolo del cattivo, probabilmente l’Enigmista o il Pinguino. Zoe Kravitz lavorerà con un regista, Matt Reeves, autore di film come Cloverfield ed Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, e reciterà a fianco di un Robert Pattinson che dopo la saga di Twilight si è affrancato dall’immagine di idolo delle ragazzine interpretando ruoli di spessore come quello dello spregiudicato business man di Cosmopolis, di David Cronenberg.