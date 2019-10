Jurassic World 3, cast e trama: le ultime news

L’universo narrativo di Jurassic Park continua ad attrarre il pubblico, che attende con ansia Jurassic World 3, nonostante il calo d’apprezzamenti del secondo capitolo della nuova saga con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Occorrerà attendere ancora molto prima di vederlo proiettato in sala, considerando come la data d’uscita sia stata fissata all’11 giugno 2021, almeno negli Stati Uniti.

Jurassic World 3, il cast

Nessun dubbio sul ritorno nel cast di Chris Pratt, che i fan attendono con ansia in Guardiani della Galassia Vol. 3, per il quale occorrerà attendere ancora a lungo. Sarà ancora Owen, l’addestratore di Velociraptor sempre pronto a fronteggiare il pericolo. Al suo fianco Bryce Dallas Howard, apparsa in Rocketman, film sulla vita di Elton John, dopo il secondo capitolo di Jurassic World. Tornerà nei panni di Claire Dearling, intenzionata a tutelare la vita dei dinosauri che ora vagano liberi sulla Terra.

La notizia a lungo attesa dai fan e in seguito confermata è però quella del ritorno dei tre amatissimi protagonisti del primo Jurassic Park. Jeff Goldblum, ovvero Ian Malcolm, aveva già accettato un cameo di pochi minuti in questa nuova saga ma è ora pronto a tornare per davvero, recitando nuovamente al fianco di Sam Neil, ovvero Alan Grant, e Laura Dern, nei panni di Ellie Sattler.

Laura Dern si è espressa in merito, dicendosi particolarmente emozionata. Ciò che la incuriosisce maggiormente è il fatto di poter assistere alla chiusura di un cerchio dall’interno. Si è passati da isole sperdute nell’oceano ai centri cittadini. Un livello ben differente sotto l’aspetto narrativo, per un terzo film che intende seguire la propria via e al tempo stesso omaggiare il primo capitolo. È questo il desiderio del regista e di tutto il mondo di Jurassic Park, Steven Spielberg compreso, conferma l’attrice.

Per quanto riguarda i volti nuovi, spazio a Mamoudou Athie, ufficialmente entrato a far parte del cast e noto al pubblico per la sua partecipazione alla serie Tv Sorry for your loss.

Jurassic World, la trama

Poco si sa della trama ma questo Jurassic World 3 porrà la parola fine all’arco narrativo di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. In seguito, nel caso in cui la saga dovesse vantare altri capitoli, ci saranno altri personaggi da presentare e analizzare, probabilmente quei giovani che ora si ritrovano a convivere con i dinosauri.

Il sogno di tanti appassionati si è infatti realizzato. Al termine del secondo capitolo di Jurassic World un tasto è stato premuto e quei temibili, maestosi, letali e fragili dinosauri sono giunti nel mondo esterno, con la possibilità di vivere in libertà, cacciare e riprodursi. Come sarà riuscito ad adattarsi il mondo degli uomini a tutto questo? Ecco la domanda che tutti si pongono. È probabile che si inizierà con un salto temporale, così da non affrontare il primo periodo, quello in cui i dinosauri sono ancora limitati in una certa area. Si avrà a che fare con una condizione di convivenza forzata, con le aree all’esterno dei centri urbani ricche di predatori e non solo.