Il magazine Variety ha rivelato che Davide Diggs , classe 1982, sarebbe in trattava per ricoprire il ruolo del granchio Sebastian all’interno de “ La Sirenetta ”, la nuova pellicola di Rob Marshall che vedrà protagonista Halle Bailey .

Poche ore fa il magazine Varity ha lanciato un’indiscrezione che rivelerebbe l’attore in trattativa per interpretare il ruolo di Sebastian all’interno de “La Sirenetta”, il nuovo remake targato Disney che si prepara a far sognare nuovamente il pubblico di tutto il mondo.

"La Sirenetta": la protagonista

Negli scorsi mesi la notizia dell’assegnazione del ruolo di Ariel alla giovanissima Halle Bailey ha diviso il pubblico tra chi avrebbe preferito un’attrice maggiormente somigliante al personaggio del celebre cartone animato e chi invece ha apprezzato e sottolineato la grande voglia di sperimentare della casa di produzione.

Halle Bailey, classe 2000, deve la sua popolarità al sodalizio artistico con suo sorella Chloe con la quale forma il gruppo Chloe x Halle, voluto da Beyoncè (qui potete trovare tutte le foto ipù belle di ieri e di oggi della cantante di “Crazy In Love”) e suo marito Jay-Z come opening act della leg americana della tournée “On the Run II Tour”.

Il talento delle due giovanissime ragazze ha conquistato anche la critica tanto da ricevere ben due nomination ai prestigiosi Grammy Awards nelle categorie “Best New Artist” e “Best Urban Contemporary Album” grazie al disco “The Kids Are Alright”, pubblicato nel marzo del 2018.

"La Sirenetta": tutto quello che sappiamo

Al momento non ci sono certezze sui dettagli del film, se non che vanterà la firma registica di Rob Marshall, una delle figure più rilevanti del mondo della settima arte, grazie a pellicole come “Il ritorno di Mary Poppins” con Emily Blunt, “Into The Woods” con Meryl Street e l’iconico “Chicago” in grado di sbancare gli Academy Awards con tredici candidature e ben sei vittorie, tra le quali quella come “Miglior Film”.

Nel corso dell’estate si è parlato molto di quali attori avrebbero potuto affiancare Halle, al momento l’unica certezza sembrerebbe essere quella di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, mentre resta ancora in forse il nome di Harry Styles per il ruolo del Principe Eric.

"La Sirenetta": il ruolo di Sebastian

Ora Variety ha lanciato una nuova indiscrezione, infatti il magazine ha rivelato che Daveed Diggs, classe 1982, sarebbe in trattava per ricoprire il ruolo di uno dei personaggi più amati, divertenti e iconici del film, ovvero il granchio Sebastian. La notizia ha ovviamente fatto subito il giro del mondo. Al momento non sono arrivate conferme o smentite da parte del diretto interessato.