Quello di quest’anno è davvero un programma enorme – iniziano così, Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, la conferenza stampa di Alice nella città, il Festival Cinematografico Internazionale dedicato alle giovani generazioni che si terrà a Roma dal 17 al 27 ottobre 2019, nel quadro della Festa del Cinema. Una XVII edizione organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MIBACT, del Comune di Roma, TIMVISION Main e Cultural Partner e al contributo di BNL-BNP Paribas, PEGASO e COTRIL e la collaborazione della Roma Lazio Film Commission e di ARSIAL. Sky Cinema è media partner dell’edizione 2019 di Alice nella città.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenterà un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali. 12 le opere del Concorso Young Adult, 7 eventi speciali e 3 serie. Mentre il programma di Alice Panorama, raccoglie 12 film a cui si affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5 eventi speciali fuori concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in corto) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che, come per la passata edizione, metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari e cortometraggi di giovani promesse.



I film di quest’anno sembra non siano soli. Sono collegati da innumerevoli fili che si legano e completano l’uno con l’altro: abbracciano generi, decenni e paesi d'origine diversi; visti insieme generano una relazione fortissima tra l'immaginario, il mondo e la vita, mettendo in scena tutta la tenacia dell’innocenza, nelle più dure manifestazioni della realtà. C’è da rimanere affascinati dal coraggio delle ragazze e dei ragazzi cinematografici di quest'anno: sono autodeterminati, hanno fisicità combattive e consapevoli, usano il corpo come strumento d’indagine.

Per la prima volta, c'è la presenza di 11 film documentari, disseminati in tutto il programma. Studi a lungo termine e istantanee, primi piani intimi e osservazioni rispettose ampliano e contrappongono varie prospettive sulla questione di cosa significhi crescere a scuola e vivere nelle condizioni create da un mondo sempre più complesso. Un racconto che impiega immagini e forme ibride, che catturano le dinamiche e i toni degli ambienti che si riflettono nelle realtà urbane e rurali, che si riflettono nelle vite dei giovani ritratti.

Quei ragazzi ― È la linea di programma che Alice nella città dedica ai classici contemporanei, ai film del passato restaurati e riproposti ai ragazzi per la loro forza e attualità. Quest’anno nell’elenco dei restauri c’è: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, La fine del gioco di Gianni Amelio, Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, Compagni di scuola di Carlo Verdone, Rosetta di Jean-Pierre e Luc Dardenne e Miracolo a Milano di Vittorio de Sica.

Maleficent aprirà Alice nella città

Il film di preapertura di Alice nella città è l’anteprima europea di MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE di Joachim Rønning distribuito dalla The Walt Disney Company Italia, interpretato da Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer che il 7 ottobre saranno a Roma non solo per accompagnare il film in una premiere che promette magie, ma saranno anche protagoniste di un incontro con gli studenti delle scuole di cinema. Un doppio appuntamento con due attrici straordinarie.



Il programma di Alice nella città 2019

CONCORSO YOUNG ADULT

ONE MORE JUMP, Emanuele Gerosa

SON-MOTHER, Mahnaz Mohammadi

BEYOND THE HORIZON, Delphine Lehericey

SUNBURNED, Carolina Hellsgård

DON’T FORGET TO BREATHE, Martin Turk

THE DAZZLED, Sarah Suco

PERFECT 10, Eva Riley

LANE 4, Emiliano Cunha

CLEO, Eva Cools

LOLA, Mya Bollaers

L’AGNELLO, Mario Piredda

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA, Lorenzo Mattotti

ALICE│PANORAMA INTERNAZIONALE

LIGHT OF MY LIFE, Casey Affleck

MATERNAL, Maura Delpero

ZOMBI CHILD, Bertrand Bonello

ADORATION, Fabrice du Welz

MICKEY AND THE BEAR, Annabelle Attanasio

TAKE ME SOMEWHERE NICE, Ena Sendijarević

AGA'S HOUSE, Lendita Zeqiraj

LA FORTALEZA, Andrés Torres

TARO THE FOOL, Omori Tatsushi

MOSAIC PORTRAIT, Zhai Yixiang

ADOLESCENTES, Sébastien Lifshitz

BULL, Annie Silverstein

FUORI CONCORSO



La giovane età di Luc e Jean-Pierre Darden

Matares di Rachid Benhadj



EVENTI SPECIALI

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky

La famiglia Addams di Greg Tiernan, Conrad Vernon

Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani

Playmobil The Movie di Lino DiSalvo

Can You Keep a Secret? di Elise Durán

El Número Nueve – Gabriel Batistuta di Pablo Benedetti

ALICE │ PANORAMA ITALIA

BELLISSIME Elisa Amoruso

FAMOSA, Alessandra Mortelliti

MI CHIEDO QUANDO TI MANCHERO’, Francesco Fei

MOLLAMI, Matteo Gentiloni

LA VACANZA, Enrico Iannacone

STAY STILL, Elisa Mishto

BUIO, Emanuela Rossi

LE METAMORFOSI, Giuseppe Carrieri

LA VILLA, Claudia Brignone

LA VOLTA BUONA, Vincenzo Marra

VOLARE, Ram Pace e Luca Santarelli

IL SUONO DELLA VOCE, Emanuela Giordano

MARCO POLO, Duccio Chiarini

AMORI DI LATTA, Chiara Rapaccini

MEGLIO CHE TU PENSI LA TUA, Davide Vavalà

LA NOSTRA STRADA, Pierfrancesco Li Donni

FRAMMENTI, Paolo Bianchini