Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 30 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 settembre, in TV su Sky. Animazione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon trainer – Il mondo nascosto, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Dragon Trainer - Il mondo nascosto”, diretto da Dean DeBlois, è il terzo capitolo dell’epopea fantastica nata dalla penna di Cressida Cowell. Hiccup e Sdentato hanno fatto carriera e comandano rispettivamente uomini e draghi in maniera equilibrata per assicurare una convivenza serena. Ma tutto cambia quando lo spietato Grimmel il Grifagno decide di attuare un piano diabolico. Un appuntamento di lunedì première da non perdere, soprattutto se siete amanti di storie fantastiche, avventure mirabolanti, draghi e lotta estenuante tra bene e male.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ben is back, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova. Una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges.

L’amante, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Jean-Jacques Annaud. Un film con Jane March, Tony Leung Ka Fai, Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti, Melvil Poupaud. Indocina, anni ’20: una quindicenne di origini francesi incontra un cinese trentenne danaroso. Tratto dal romanzo di Marguerite Duras, una love story proibita.

Un amore sopra le righe, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Nicolas Bedos. Un film con Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet. Il famoso scrittore Victor Adelman muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. Comincia allora il racconto di una storia d'amore movimentata, attraverso 45 anni di vita di coppia. Un film che racconta un amore “irreversibile”, tra passioni, tradimenti, separazioni e riconciliazioni di una vita a due.

Everest, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Keira Knightley, John Hawkes, Josh Brolin, Emily Watson, Robin Wright. Il film ripercorre le vicende di un gruppo di scalatori che il 10 maggio del 1996 si avventura sull’Everest, nel tentativo di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una violenta tempesta, però, li inghiotte in una delle tormente più feroci mai raccontate dall’uomo. Un ottimo film, da vedere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, che ti terrà inchiodato davanti allo schermo. Regia di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile. Un film apocalittico, da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’indimenticabile commedia per la regia di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Sarah Rose, Karr Penelope, Ann Miller, Linda Hunt, Carroll Baker. Kimble è un poliziotto che vuole scovare ad ogni costo un pericoloso pluriassassino e spacciatore di droga. Si mette dunque sulle sue tracce che portano nella città dove si trovano moglie e figlio. Lo spacciatore vuole portarsi via il bambino. Così alcuni piccoli di un asilo avranno temporaneamente uno strano maestro. Ivan Reitman dirige Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia.

Paura d'amare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica di Garry Marshall, con Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Nathan Lane, Kate Nelligan, Hector Elizondo, Jane Morris. Dopo aver trascorso diciotto mesi in prigione per aver falsificato un assegno e aver divorziato, Johnny trova lavoro come cuoco in un ristorante. Qui lavora come cameriera anche Frankie, segnata da una delusione sentimentale. A riportare il sereno nei cuori di entrambi ci penserà l’amore. Tratto dal romanzo “Frankie and Johnny in the Clair de Lune”.

I mitici - Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Carlo Vanzina, con Claudio Amendola, Tony Sperandeo, Ricky Memphis, Monica Bellucci, Ugo Bologna. Fabio si ritrova sulle spalle una rapina in via Montenapoleone a Milano, ereditata dal fratello arrestato, coinvolgendo nell'impresa anche Enzo. I due, però, sono troppo rozzi per sembrare clienti della gioielleria da svaligiare, quindi inseriscono nel piano anche Deborah, una “burina” molto bella. La ragazza cerca di sedurre il direttore che però si rivela essere gay. L'unica consolazione consiste nel recuperare i soldi che un incallito tangentomane getta nella spazzatura all'arrivo della polizia. Commedia italiana, per una serata tranquilla.

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Jared Hess “Masterminds – I geni della truffa”, con Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Zach Galifianakis, Ken Marino. Per conquistare una ragazza, l'autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia. Storia di una delle più grosse rapine della storia americana, raccontata nel libro di Jeff Diamant "Heist!”.

L’uomo che ama, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Maria Sole Tognazzi, con Pierfrancesco Favino, Ksenia Rappoport, Monica Bellucci, Piera Degli Esposti, Marisa Paredes. La storia di un uomo sospeso tra il rimpianto di un amore passato e la paura di un amore appena arrivato e svanito in un fragoroso silenzio. Un film declinato al maschile, dove è forte il calore di ciò che è insondabile. Quell'abbandonarsi, senza difese, al mistero del cuore.

Tutto in una notte, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di John Landis. Un film con Irene Papas, Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, David Cronenberg. Il simpatico Jeff Goldblum nei panni di un eroe un po' sfortunato che incontra una bella sconosciuta in fuga. I due, per tutta la notte, se la dovranno vedere con una serie di malintenzionati. Una commedia americana da vedere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Abduction – Riprenditi la tua vita, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di John Singleton. Un film con Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello, Sigourney Weaver. Nathan ha sempre avuto la sensazione di vivere la vita di qualcun altro. Quando vede la sua foto da piccolo su un sito web di persone scomparse, le sue paure più recondite si materializzano. Un thriller ricco d’azione dove Lily Collins interpreta Karen, l’amica del protagonista.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Mark Pellington, con Richard Gere, Will Patton, Alan Bates, Laura Linney, Lucinda Jenney. Un giornalista vedovo indaga sulle misteriose apparizioni di una spaventosa creatura che si verificano nella cittadina di Point Pleasant. Richard Gere in un thriller paranormale ispirato a fatti realmente accaduti.

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Debutto alla regia di Shintaro Shimosawa, con Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Un legal thriller di complotti, che indaga i limiti e i confini morali delle persone.

Film horror da vedere stasera in TV

Dark city, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Alex Proyas, con Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, Richard O'Brien. Una razza aliena dagli straordinari poteri telepatici vaga nell'universo alla ricerca di qualcosa che eviti l'estinzione della specie. Una volta giunte sulla terra, le misteriose entità penseranno di aver trovato ciò che cercavano: daranno così il via ad esperimenti volti a studiare la natura umana, al fine di carpire i segreti dell'anima. Un film dalle tinte scure, a cavallo tra il fanta-thriller e l’horror.

