Film commedia da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 per la regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio e Remo Girone. Giovanna è una donna dimessa e noiosa che si divide tra lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, è però un agente segreto impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata scolastica, la protagonista parteciperà a una cena con i suoi grandi amici del passato e scoprirà che anche loro, come lei, sono costretti a subire quotidiane angherie dai loro capi e dalle ingiustizie della vita. Ma lei è un agente segreto e non c’è nulla che non possa riuscirle.

40 sono i nuovi 20, ore 21 su Sky Cinema Romance

Una brillante commedia diretta da Hallie Meyers-Shyer e interpretata da Reese Witherspoon, Michael Sheen, Lake Bell e Robb Derringer. Alice, 40 anni e alle spalle un divorzio, si innamora di un ragazzo di 27 anni, ma il marito non ha ancora perso le speranze di tornare con lei. Romantico e divertente, il film è da vedere per il susseguirsi dei teneri malintesi d’amore che portano avanti la trama.

Benvenuti a Marwen, ore 21:10 su Sky Cinema Due +24

“Benvenuti a Marwen” è un film di Robert Zemeckis, con Steve Carell, Leslie Mann e Diane Kruger, La pellicola racconta la storia di Mark Hogancamp, artista e fotografo che ha perso la memoria e ha inventato un modo originale per ricordare la sua vita. Il protagonista mette in scena nel proprio prato le gesta di un suo alter ego di nome Hogie in un fittizio villaggio belga, durante la Seconda Guerra Mondiale. La creazione artistica come terapia e la fuga nella trasfigurazione fantastica della vita come rimedio ai disturbi dovuti allo stress post-traumatico.

Le amiche della sposa, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di Paul Feig, con Rose Byrne, Jon Hamm, Kristen Wiil, Maya Rudolph e Melissa McCarthy. Annie è una ragazza single e semplice che ha avuto poche storie nella vita. La sua migliore amica, Lillian, sta per sposarsi e le chiede di essere una delle damigelle d’onore, un compito oneroso e molto ambito da tante.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Attrazione fatale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Adrian Lyne con Anne Archer, Glenn Close, Michael Douglas, Barbara Harris, Fred Gwynne, Lois Smith. Un avvocato di Manhattan ha un'avventura di fine settimana con la manager di una casa editrice. Poi lui torna in famiglia ma la donna non si rassegna, tenta il suicidio, inizia una esasperante persecuzione, che culmina con il tentativo di uccisione della moglie dell'uomo. Il film è stato uno dei maggiori successi degli anni ‘80 e ha ottenuto 6 candidature agli Oscar. Trama avvincente, ben interpretato da una sensuale Glenn Close.

Il papà di Giovanna, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Un film di Pupi Avati con Silvio Orlando, Francesca Neri, Ezio Greggio, Alba Rohrwacher, Serena Grandi, Manuela Morabito. Bologna 1938 Michele Casali è un professore di disegno e ha una figlia diciassettenne, Giovanna, che frequenta lo stesso istituto. La ragazza è oggettivamente bruttina e il padre fa di tutto per convincerla del contrario. Un bel film che è valsa la Coppa Volpi come miglior attore a Silvio Orlando. Da vedere.

Il viaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film drammatico del 2016 per la regia di Nick Hamm, con Timothy Spall, Colm Meaney, Freddie Highmore e Toby Stephens. 45 anni di violenze e 3500 morti sono il bagaglio che si portano appresso i due nemici del film Ian e Martin, i quali si vedono costretti a fare un viaggio insieme che cambierà le sorti dell’Irlanda e del Regno Unito. Un film da non perdere.

Bruce Lee – La grande sfida, ore 21 su Sky Cinema Action

Film drammatico del 2012 diretto da George Nolfi, con Ron Yuan, King Lau, Philip Ng, Jingjing Qu, Yu Xia e Xing Jing. Una pellicola che ripercorre i retroscena della vita del grande Bruce Lee, concentrandosi sul combattimento senza esclusione di colpi contro il maestro di Kung fu Wong Jack Man, tenutosi nel quartiere cinese di San Francisco nel 1965.

Another Happy Day, ore 21 su Sky Cinema Drama

Questa sera, Sky Cinema Drama ti propone un film drammatico del 2011 dove, in occasione di un caotico matrimonio, si riunisce una famiglia decisamente sui generis. Con Ellen Barkin, Michael Nardelli, Thomas Hayden Church, Demi Moore, George Kennedy, Ezra Miller, Daniel Yelsky e Kate Bosworth. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. E la presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

Innamorati di me, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2017 per la regia di Nicola Prosatore, con Nunzio Fabrizio Rotondo, PaoloVita, Enrica Guidi, Alex Britti ed Enzo Iacchetti. Dopo una delusione d’amore cocente, la bella Lucia decide di riprendersi la sua vita e lasciarsi andare ad alcune avventure. Due amici però finiscono per innamorarsi di lei allo stesso momento.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shaun, vita da pecora – Il film, ore 21 su Sky Cinema Family

Un divertente film d’animazione del 2015, diretto da Mark Burton. La pecora Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di riposo alla fattoria e fanno addormentare il fattore. Ma la roulotte in cui l’uomo riposa si avvia da sola sulla strada che porta alla città, e in seguito a un incidente, l'uomo subisce un trauma che gli fa perdere completamente la memoria. Shaun e i suoi compagni, inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in città, ma fanno fatica a trovare il fattore che nel frattempo è diventato un parrucchiere all’ultima moda. Riusciranno gli animali a riportare il loro amico alla fattoria e a riprendere la loro routine?

Film thriller da vedere stasera in TV

La vendetta di Viktor, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Va in onda “La vendetta di Viktor”, un film di Philippe Martinez con Gérard Depardieu ed Elizabeth Hurley. Dopo aver scontato sette anni di prigione in Francia per una rapina finita male, Viktor Lambert ritorna a Mosca per scoprire la verità dietro all’omicidio di suo figlio Jeremy. Ad aiutarlo nell’impresa saranno la sua amante Alexandra e il suo ex partner criminale Souliman. Un thriller francese in cui forse manca un po’ d’azione, da vedere per l’interpretazione di Gérard Depardieu.

No Escape – Colpo di stato, ore 21:10 su Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2015 per la regia di John Erick Dowdle, con Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, Claire Geare, Byron Gibson, Damian Mavis e Russell Geoffrey Banks. Una famiglia Americana si trasferisce nel Sud-Est Asiatico, dove si troverà coinvolta in un violento colpo di stato, durante il quale alcuni spietati ribelli attaccheranno la città in cui vivono.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2011 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams e Kelly Reilly. L’investigatore Sherlock Holmes deve indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. Mentre tutti pensano a un suicidio, Sherlock sa che dietro questo misfatto si nasconde l’intelligenza malefica del professor Moriarty. Un film dalla fotografia eccezionale per godere una reinterpretazione delle celebri storie di Arthur Conan Doyle.

Chips, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Cliffhanger – L’ultima sfida, ore 21:15 u Premium Cinema Energy

Film d’azione americano del 1993 per la regia di Renny Harlin, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker e Janine Turner. Traumatizzato da un incidente nel quale non è riuscito a salvare la vita di una ragazza, Gabe decide di farla finita con la montagna. Quando però un aereo precipita in mezzo ai monti, decide di partire in una missione di alpinismo alla ricerca dei superstiti. Li ritrova subito, ma si rende anche conto che sono dei malviventi. Essi lo prendono in ostaggio e si mettono alla ricerca di valigette piene di soldi, ma non sanno ancora che Gabe Walker è un uomo dalle mille risorse. Un cult del cinema, da non perdere.

