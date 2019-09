Rambo: Last Blood, il cast del film

Il 26 settembre 2019 giunge in sala il quinto capitolo dell’amata saga di Rambo. Sylvester Stallone rispolvera uno dei personaggi più amati della sua filmografia, tornando a combattere in Rambo: Last Blood.

Rambo: Last Blood, il cast

Per la quinta volta Sylvester Stallone torna a interpretare John Rambo. Il celebre attore rientra nella categoria di interpreti che non necessitano presentazioni. Nato a New York nel 1946, ha regalato al mondo del cinema un gran numero di pellicole iconiche. La sua è una filmografia particolarmente ricca, caratterizzata da alcune saghe che hanno dimostrato di sapersi adattare ottimamente alle nuove epoche. Basti pensare a Creed del 2015, seguito dal sequel del 2018. Un’operazione eccellente, che ha posto le basi per una nuova saga, con al centro Michael B. Jordan, figlio di Apollo Creed. Rocky Balboa ha fatto da ponte tra due generazioni, per poi fare un passo indietro. Non sembra esserci modo invece di realizzare un nuovo Rambo senza Stallone. Il pubblico attende con ansia la pellicola, così come segue con attenzione gli sviluppi per la produzione di una serie televisiva dedicata a Cobra e i rumor in merito a un possibile sequel di Tango & Cash, con Kurt Russell.

Al suo fianco, nel ruolo di Carmen Delgado, c’è Paz Vega, attrice e modella spagnola classe 1976. Il suo esordio al cinema avviene sul finire degli anni ’90, per poi collaborare con Pedro Almodovar nel 2002 in Parla con lei, facendosi conoscere dal pubblico americano in Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, al fianco di Adam Sandler. Nel 2006 è invece nel cast di 10 cose di noi, affiancata dal Premio Oscar Morgan Freeman. Ha collaborato con Frank Miller per The Spirit e con Michele Placido per Vallanzasca – Gli angeli del male. Nel 2013 viene invece nuovamente diretta da Almodovar nell’esilarante commedia Gli amanti passeggeri.

Victor Martinez è invece interpretato da Oscar Jaenada, attore spagnolo nato nel 1975. Il suo esordio al cinema risale al 2008, prendendo parte a Che – Guerriglia di Steven Soderbergh. Un anno dopo è nuovamente nel cast di un regista di peso. Si tratta di Jim Jarmusch, che lo vuole per The Limits of Control. Svariati i film action cui prende parte, come The Losers e Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. Nel 2017 recita in Escobar – Il fascino del male, mentre l’anno dopo Terry Gilliam lo inserisce ne L’uomo che uccise Don Chisciotte.

Rambo: Last Blood, la trama

John Rambo ha trascorso una vita a combattere ma, per la prima volta, ha fatto infine ritorno a casa. È diventato sorprendentemente un cowboy moderno, pronto a godersi la meritata pace nel ranch di famiglia. Il suo passato violento torna però a tormentarlo. Dovrà infatti affilare nuovamente le proprie armi, mettendosi sulle tracce di un cartello messicano.

La giovane nipote di una sua cara amica è stata rapita, al fine di introdurla nell’oscuro mondo delle schiave sessuali. Lo stesso destino è capitato alla sorellastra di un’agguerrita giornalista, che si ritroverà al fianco di John in questa nuova avventura.