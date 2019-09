Drive me home, il trailer del film

Il 26 settembre 2019 giunge in sala Drive me home, pellicola di genere azione diretto da Simone Catania, con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Un road movie nostrano, che esalta le doti dei due interpreti principali, i quali evidenziano un'ottima autonomia.

Drive me home, la trama del film

La trama della pellicola è incentrata su due personaggi, Antonio e Agostino, interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni e Marco D’Amore. I due sono grandi amici, di quelli che si conoscono da una vita. Cresciuti in un piccolo paese della Sicilia, lontano da tutto e tutti, incastrato tra le montagne, si guardano negli occhi nel corso degli anni e sanno di volere la stessa cosa: una vita diversa, lontano da lì, magari in giro per il mondo.

La vita passa rapidamente e così eccoli di colpo trentenni, con tante esperienze fatte ma soprattutto percorsi che li hanno condotti l’uno lontano dall’altro. Non si vedono infatti da anni, ma di colpo qualcosa travolge la pacifica quotidianità di Antonio. Questi scopre che casa sua, dopo essere rimasta vacante per anni, sta per essere venduta all’asta. Decide così di mettersi in viaggio, al fine di poter incontrare nuovamente quel suo caro amico d’infanzia, Agostino. Soltanto lui è in grado di capire cosa voglia dire quel luogo per lui. Intende dunque coinvolgerlo in una missione contro il tempo, nel tentativo di non farsi portar via la casa cui entrambi sono incredibilmente legati.

Le loro vite sono però ben differenti da quelle di un tempo. In viaggio in giro per l’Europa si ritroveranno a fronteggiare vecchi conflitti, nuovamente uniti grazie al tir sul quale si spostano di Paese in Paese. Rapidamente ci si perde nei ricordi e, al tempo stesso, nei racconti degli anni passati senza avere contatti. Una storia di vera amicizia, di quelle che non conoscono confini temporale e geografici. La storia di due uomini, un tempo ragazzi sognatori, che si ritrovano a far ritorno nei luoghi con tanta rapidità abbandonati. Un road movie a ritroso, non verso il mondo esterno ma vero casa, e soprattutto una meta inaspettata.

Drive me home, il cast

Il personaggio di Agostino è interpretato da Marco D’Amore, attore classe 1981, tra i più apprezzati del panorama italiano moderno. Il suo volto è facilmente riconoscibile per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie televisiva targata Sky, Gomorra. La sua filmografia è però alquanto ricca e colma di titoli di spessore. Dà il via alla propria avventura sul set della produzione ispirata liberamente al romanzo di Roberto Saviano nel 2014, sotto la guida di Stefano Sollima. Nello stesso anno recita in Perez, apprezzato film di Edoardo De Angelis, per poi essere scelto da Claudio Cupellini per il cast di Alaska, recitando nel primo al fianco di Luca Zingaretti e nel secondo di Elio Germano.

Il ruolo di Antonio è stato invece affidato a Vinicio Marchioni, attore classe 1975, che divide la propria carriera tra cinema, televisione e teatro, proprio come Marco D’Amore. Tra le sue produzioni principali sul grande schermo c’è Scialla! (Stai sereno), apprezzatissimo film di Francesco Bruni, seguito l’anno seguente, nel 2012, da To Rome with Love, produzione italiana di Woody Allen. È un anno particolarmente prolifico, considerando la presenza in Sulla strada di casa di Sergio Castellitto. Ha per due volte collaborato con Paolo Genovese, con Tutta colpa di Freud e The Place, dimostrando negli anni di potersi muovere agevolmente tra i generi, dalla commedia al dramma.