Ad Astra, il trailer del film

Presentato in anteprima alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriva nelle sale italiane “Ad Astra”, film diretto da James Gray. Dal 26 settembre sarà possibile vedere la pellicola che vede come protagonista Brad Pitt, attualmente al cinema anche con “C’era una volta ad Hollywood” per la regia di Quentin Tarantino. “Ad Astra” è stato girato a Santa Clarita, in California e ha richiesto l'aiuto di astronauti e agenzie, tra le quali la NASA, la Jet Propulsion Laboratory e la SpaceX, per rendere maggiormente veritiere le scene nello spazio, sulla Luna e in altri pianeti. Il film è già uscito negli Stati Uniti facendo registrare un incasso di 19,2 milioni di dollari nel primo weekend e ottenendo ottime critiche dagli addetti ai lavori.

“Ad Astra”, la trama

“Ad Astra” racconta la storia di Roy McBride, astronauta della Nasa, che va in missione per cercare suo padre Clifford. L’uomo è scomparso sedici anni prima durante una missione per stabilire una base su Nettuno e cercare vita extraterrestre. Il film è ambientato nel 2120 quando la stazione di osservazione di Roy McBride viene distrutta da un sovraccarico arrivato proprio da Nettuno. Il figlio d’arte decide così di mettersi sulle tracce del padre, coinvolto all’epoca in una missione che sarebbe andata avanti nel tempo. L’uomo deve inviare un videomessaggio al padre dalla Terra alla Luna e Marte, colonizzati dai terrestri. Roy diventa l’escamotage per stanare il padre, in quanto la nave di quest’ultimo è la causa delle scariche elettriche che colpiscono la Terra. Attraverso questa missione Roy proverà a capire le cause dell’abbandono e sarà in grado di rivelare segreti che rappresentano un’autentica minaccia per l’umanità. In particolare come si evince dal trailer, si scoprirà che il padre faceva esperimenti con del materiale classificato in grado di compromettere l’intero Sistema Solare distruggendo ogni forma di vita.

Il cast e il regista

Il regista di “Ad Astra” è James Gray, già dietro la macchina da presa per film come “Civiltà Perduta” con Robert Pattinson e Charlie Hunnam, “C’era una volta a New York” con Joaquin Phoenix e Marion Cotillard. Lo stesso attore è presente anche nel film “I padroni della notte”, uscito nel 2007 e in concorso al 60esimo Festival di Cannes. Nel cast di “Ad Astra” svetta la presenza del protagonista Brad Pitt, attore ma anche produttore di successo grazie a pellicole come “Moonlight” e “12 anni schiavo”, quest’ultimo premio Oscar. Negli anni è diventata una delle personalità più influenti e di peso nell’industria cinematografica grazie anche alla partecipazione in film come “Seven”, “L'esercito delle 12 scimmie”, “Fight Club”, “Il curioso caso di Benjamin Button”, “L'arte di vincere” e “Bastardi senza gloria”. Anche in “Ad Astra” c’è lo zampino della Plan B Entertainment, società di produzione di proprietà proprio dell’attore statunitense. Accanto a Brad Pitt ci sono Tommy Lee Jones, che interpreta il padre Clifford McBride, Ruth Negga, Liv Tyler, nella parte della moglie di Roy McBride e Donald Sutherland nei panni del colonnello Pruitt.