Joaquin Phoenix: 5 curiosità sull'attore

Nelle ultime ore Joaquin Phoenix è al centro dei media per la sua interpretazione di Joker che secondo alcune indiscrezioni sarebbe da Oscar. La pellicola verrà distribuita negli Stati Uniti d’America a partire dal 4 ottobre 2019 e vedrà la presenza anche del grande Robert De Niro (qui puoi trovare le prime immagini dal set del film).

Joaquin Phoenix, classe 1974, avrà l’arduo compito di dare il volto a uno dei personaggi più iconici dell’intrattenimento mondiale che nel corso degli anni si è reinventato appassionando nuove generazioni di ragazzi. In attesa di vedere l’interpretazione dell’attore, scopriamo cinque curiosità su di lui.

Il vero nome è…

L’attore è nato il 28 ottobre 1974 a San Juan, capitale di Porto Rico da genitori di origine americana. Il suo vero nome non è Joaquin Phoenix bensì Joaquin Rafael Bottom.

Un cambio di nome

Joaquin è il terzo di cinque figli e a differenza degli altri è l’unico a non avere un nome ispirato alla natura come i suoi fratelli: l’indimenticabile River, Rain, Liberty e Summer. Per questo motivo l’attore a quattro anni decide di farsi soprannominare “Leaf” utilizzando questo nome anche come attore fino all’età di quindici anni.

Vegano

Joaquin è molto attento alle cause ambientali e si è espresso più volte a sostegno di importanti associazioni per la salvaguardia del pianeta e della natura. L’attore è un attivista molto convinto, basti pensare che è vegano dall’età di tre anni.

Oscar mancato

Nel corso della sua carriera Joaquin Phoenix ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti dal mondo della settima arte portando a casa anche un Golden Globe come “Miglior attore in un film commedia o musicale” per l’interpretazione di Johnny Cash all’interno di “Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line”, tuttavia l’artista non è mai riuscito a trionfare agli Academy Awards dovendosi accontentare di tre nomination.

Stabilità sentimentale

Joaquin sembra aver trovato un po’ di stabilità dal punto di vista sentimentale, infatti dal 2016 circa l’attore è legato all’attrice Rooney Mara.